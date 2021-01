Ricky Gervais mantuvo durante muchos años una entrañable amistad con el duque blanco, después de conocerlo en el programa de televisión Extras. Ahora, a 5 años de la muerte del cantante Ricky Gervais conto su experiencia conociendo al cantante.

“Fui invitado a una actuación especial de Bowie en el BBC TV Center“, comentó el comediante en una entrevista publicada el 10 de enero por el diario británico The Telegraph, al recordar el día en que tuvieron su primer acercamiento. “Después, el director general de la cadena, Greg Dyke, se acercó a mí y a Jane Fallon y me dijo: ‘Eres fan de Bowie, ¿no? ¿Quieres conocerlo?’. Dije: ‘Oh, no quiero molestarlo’. Él dijo: ‘No, vamos’. Luego gritó: ‘¡Salman! Vamos a saludar a David‘. Así que ahí estaba yo, con el jefe de la BBC y Salman Rushdie, charlando con David Bowie en su camerino”.

Además, el actor reveló que, aunque el cantante no había visto su trabajo, más tarde lo localizó por correo para hacerle saber que había disfrutado mucho de una de sus series. “No sé cómo consiguió mi dirección de correo electrónico”, señaló el humorista. “Es como el FBI. Pero me dijo: ‘Miré The Office y me reí. ¿Qué hago ahora?'”.

Sobre el High Line Festival, detalló: “Fui y el Madison Square Garden estaba agotado. Pensé que solo iba a ser un pequeño concierto benéfico, así que le pregunté a David Bowie: ‘¿Qué tipo de cosas debo hacer?’ El dijo: ‘Cualquier cosa que te guste, siempre y cuando sea deliciosamente ofensiva'”.

El pasado 10 de enero se cumplieron cinco años del fallecimiento de David Bowie. Ricky Gervais no quiso ser ajeno y eligió entonces recordarlo a su manera, con esta serie de anécdotas que reflejan el espíritu de la persona detrás del personaje.

Foto tomada del Instagram de Ricky Gervais