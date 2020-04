La semana Adult Swim lanzó un mini episodio de Rick y Morty en una dimensión de anime y sangre, ahora nos traen el trailer de la segunda mitad de la cuarta temporada.

Sonorizado con la canción The Boys Are Back In Town de Thin Lizzy, la dupla más tóxica y querida del mundo animado estará de vuelta el próximo 3 de mayo.

En este avance podemos ver, además de que tendrán un montón de peleas, que al parecer La Ciudadela de los Ricks está restaurada, Copo de Nieve (o Smiggles) estará de regreso para algún episodio y tendrá una pelea con un ejercito de gatos, y Summer es una especie de emperatriz en otra realidad.

Checa el trailer:

¿Qué más sabemos sobre la cuarta temporada?

Además de que el estreno será el 3 de mayo sabemos que se transmitirá exclusivamente a través de Channel 4, como parte del acuerdo entre el canal y Adult Swim para que el programa llegue a la tv británica.

También que serán 5 capítulos nuevos los que podremos ver en el verano, ya que no se a desmentido que la cuarta temporada tendrá 10 capítulos.

Y ya que las demás temporadas también han tenido 10 (a excepción de la primera que tuvo 11) podemos intuir que luego de esta temporada tendremos mucho más de Rick y Morty porque la comisión de la serie con Adult Swim es de ¡70 episodios! Así que tendremos muchas aventuras interdimensionales por largo tiempo.