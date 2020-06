Rick Astley, conocido principalmente por su éxito ochentero Never Gonna Give You Up, aprovechó sus días de aislamiento para coverear Everlong de Foo Fighters.

Este tema es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar por parte de Astley, pero con él nos mostró su gran habilidad para adaptarse a cualquier género musical.

Y previo a su interpretación, el cantante comentó:

A veces sólo tienes que encontrar la canción que te levantará el ánimo y te pondrá en otro lugar. Y recientemente he estado haciendo mucho eso con música.

Checa a continuación el cover de Rick Astley de Everlong:

Igual, era un poco de esperarse, ya que el cantante siempre ha mostrado ser gran fan de Foo Fighters y un amigo cercano de Dave Grohl.

Incluso durante la presentación de la banda en el Summer Sonic Festival de Japón de 2018, Grohl invitó a Rick a subir al escenario y juntos hicieron una rara y cool interpretación de Never Gonna Give You Up con el intro de Smells Like Teen Spirit de Nirvana.

Y esta no fue la única vez que ambos artistas compartieron escenario. También lo hicieron en un show de Foo Fighters en la Arena O2 de Londres y durante el Reading Festival del año pasado.

