Un nuevo corto de Rick and Morty ha sido estrenado en línea. Y con él han surgido aún más dudas y nuevas teorías sobre la identidad de los dos personajes principales de la serie.

El pasado mes de marzo, Adult Swim nos compartió un corto de Rick and Morty de alrededor de cinco minutos titulado ‘Samurai & Shogun’. Éste fue hecho por el estudio japonés Deen Digital, mismos que ahora hicieron esta nueva entrega que lleva por nombre ‘Rick and Morty vs Genocider’.

En este pequeño clip se le ve a Rick siendo perseguido por Evil Morty y Citadel of Ricks, quienes se están haciendo pasar por un grupo llamado Genociders. Te lo dejamos a continuación:

Sin embargo, una de las partes que más llama la atención es cuando Rick se marcha para luchar contra los Genociders y al despedirse se refiere a Morty como “Rick Sánchez”. Además de que su reflejo comienza a superponerse con el rostro de Morty. Lo que ha hecho que surja la teoría de que estos dos personajes en realidad son la misma persona.

Y aunque el clip no fue creado por el estudio de la serie, Adult Swim, el estudio le ha estado haciendo publicidad. Lo que podría significar que tanto éste episodio como su sucesor podrían tener un impacto en la trama del show, del que ya está en proceso su quinta temporada.

Por ahora todas son teorías pero no suenan tan descabelladas. Así que sólo nos queda esperar a ver que nos depara en la próxima temporada.

Créditos foto de portada: Adult Swim.