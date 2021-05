Adult Swim ha compartido un nuevo adelanto de la quinta temporada de Rick and Morty, la cual se tiene planeado vea luz el próximo mes.

Lo sorprendente de este segundo tráiler de la nueva temporada de Rick and Morty, además de que nos da una idea más amplia de lo que podemos esperar, es que viene musicalizado con “Diane young” de Vampire Weekend.

Junto con su lanzamiento, Adult Swim también compartió un especial cortometraje de 17 minutos inspirado en un videojuego al estilo de los años ochenta, el cual llegó bajo el título de Rick and Morty in the eternal nightmare machine.

El cortometraje fue dirigido por Paul Robertson y en él se puede ver a los personajes de la serie ser transportados a una dimensión alterna en donde se encuentran con espeluznantes monstruos y huevos de Pascua. El clip lo puedes ver completo dando click aquí.

Previamente ya se había revelado que la quinta temporada de Rick and Morty llegará a Cartoon Network en Estados Unidos el próximo 20 de junio. El estreno a nivel mundial se espera sea días después, aunque aún no se anuncian las fechas.

Checa a continuación el trailer con música de Vampire Weekend:

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.