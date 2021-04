Rick and morty recordó al rapero DMX, el equipo creativo detrás del show publicó una escena de los primeros capítulos de esta serie donde se le hace alusión al artista.

En el noveno episodio de la primera temporada que lleva por nombre Something ricked this way comes hay una escena post créditos; en esta tenemos a unas versiones musculosas de Rick y Summer quienes están golpeando a un grupo de personas que se podrían considerar desagradables para algunos.

Este clip que dura casi 30 segundos está musicalizado por el tema “X Gon’ Give It to Ya“, canción publicada en 2003 por el rapero que es parte de su disco Cradle 2 the grave; para conmemorarlo Adult Swim subió esta parte del capítulo a su cuenta oficial de Twitter.

Por otro lado, Rick and morty anuncio que su temporada número 5 ya está terminada y lista para ser publicada, se espera que la continuación de esta historia animada con viajes por el universo y realidades alternas se estrene el 20 de junio.

Con la fecha de estreno ya muy cerca la compañía productora, Adult Swim, quiere designar el 20 de junio como el día de Rick and morty, publicando contenido inédito del programa durante todo el día; un evento que al igual que el estreno de la temporada será a nivel global.

Crédito foto de portada: Adult Swim