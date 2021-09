Adult Swim sí que sabe como ponernos de cabeza y su nuevo teaser de Rick and Morty es la más grande prueba.

El día de hoy la exitosa productora publicó en sus redes sociales un pequeño clip que confirma la versión live-action de Rick and Morty. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Christopher Lloyd, conocido por ser el Doc en Volver al futuro, es quien interpretará a Rick Sánchez, mientras que el actor de It, Jaeden Martell, le dará vida a Morty Smith.

En sí, el clip es muy breve: ambos personajes aparecen saliendo de un portal interdimensional; Rick eructa y le dice a su nieto que han llegado a “casa”. Si bien es casi nulo el contexto que se da, lo que desató las teorías fue la descripción del video, en la que se lee “C-132”.

Recordemos que la dimensión C-132 es uno de los muchos universos que existen en el multiverso de la serie y que tiene relación con los cómics. Algunos fans apuntan a que se trata de algo que sucederá en el final de temporada que se transmitirá este fin de semana, o bien, de un adelanto de lo que veremos en futuras historias.

La actuación de Christopher Lloyd en la serie es sin duda una gran anotación de parte de Adult Swim, puesto que la serie animada y el clásico filme ochentero no están del todo aislados. Esto debido a que en 2006, The real animated adventures of Doc and Mharti hizo aparición en el mundo como una parodia de Volver al futuro, convirtiéndose después en una de las bases más importantes de Rick and Morty.

Foto de portada vía Adult Swim.