Adult Swim tiene todo preparado para traer de vuelta las aventuras de Rick and Morty con un nuevo spin-off de diez episodios.

De acuerdo con Entertainment Weekly, la nueva serie titulada Rick and Morty: The anime es una creación de Takashi Sano, quien en los últimos años ha ganado gran reconocimiento por el éxito en taquilla Tower of God y por su participación en los cortos de anime Rick and Morty vs. Genocider y Summer meets God (Rick meets evil).

“Las hazañas del multiverso de Rick y su pandilla plantean desafíos para el vínculo familiar, pero siempre están a la altura de las circunstancias. Es una vista que afirma la vida, y Jerry no es excepción. Me siento honrado de tener la oportunidad de contar una nueva historia sobre esta familia”, explicó Takashi Sano sobre el proyecto.

La compañía reveló que Rick and Morty: The anime ya se encuentra en producción, aunque aún no tiene fecha de estreno. Lo que sí es un hecho, es que se lanzará a través de Adult Swim y la plataforma de streaming de HBO Max.

Esperamos pronto tener nuevas noticias al respecto, pero por ahora recuerda que ya puedes disfrutar de la temporada 5 de la serie y muy probablemente la sexta entrega llegue a finales de este año.

