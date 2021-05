¡Revista Marvin cumple veinte años de vida! Y lo celebramos con Fito Páez y Black Pumas en portada; ambos artistas se anuncian como cabezas de cartel del Festival Marvin Gateway. Sin embargo, la MVN 188 tiene mucho más por ofrecer.

Fito Páez es reconocido por su importancia en la historia del rock en español, y es Manú Charritton quien habla con el nacido en Rosario en la edición 188 de Revista Marvin. “Tengo una historia de amor monumental con México. Sería difícil pensar mi vida sin él, es parte de mi casa. En México pasé temporadas amorosas, estudié el bolero, anduve por los bares y, también, por su puesto, toqué y grabé en mil lados”, confiesa Páez en exclusiva.

En portada también nos encontramos con Black Pumas. La dupla de Austin, Texas, aquilatada por ondear la bandera del black power y la cultura chicana con su propuesta, habla con Aarón Enríquez sobre el modo en que montó su propia escena; durante algún tiempo, la mencionada ciudad vivió un momento plenamente salsero; “te encontrabas tipos con camisa negra, ajustada, oliendo mucho a loción y con edecanes bailando. No era nuestra escena, no nos gustaba. Por eso construimos un lugar en el que todas las influencias que nos interesaban pudieran convivir”.

A continuación quien se asoma es Marinero, un músico proveniente de San Francisco que se asume como un pocho color café con leche con un chingo de amor en las venas. El hombre escribe canciones o, mejor dicho, aventuras, tan excitantes como la odisea de una burbuja. Con Alejandro González Castillo, el artista habla de su álbum Hella love.

Girl in Red, por su parte, elude poses ante Aldo Mejía y sin cortapisas declara: “¡Me encanta ser el centro de atención y no hay nada malo en ello. Es dopamina de aquí al cielo!”. Marie Ulven recién editó If I could make it go quiet, de donde se desprende “Serotonin”, un clásico instantáneo:

St. Vincent, en otra página, recuerda su adolescencia; “Me enorgullece contar que en su momento mi sueño era ser como Kurt Cobain. Sus canciones formaban parte de lo que se escuchaba en la radio y cuando volteaba a mi alrededor lo único que encontraba eran guitarras”. Annie Clark acaba de poner en circulación Daddy´s homme. Aquí una muestra de su contenido:

La pareja integrada por Bill Callahan y Bonnie “Prince” Billy ausculta nuestro presente pandémico mientras Juan San Cristobal Lizama toma apuntes. “Creo que la gente está exhibiendo cualidades más tipo rebaño de oveja”, comenta Bonnie en algún punto; “y me hubiese gustado ver más cualidades de cabra. Luego de un año, uno esperaría otros enfoques o alternativas para la música, para los conciertos, pero no los hay”.

Adelante, L´Impératrice, desde Francia, charla con Misael Hiram sobre corazones quebrados al tiempo que se alista para presentarse en el Festival Marvin Gateway. La banda presume Tako tsubo, un álbum que, efectivamente, habla sobre decir adiós, pero también “del curso que toman los protagonistas de un rompimiento una vez que éste sucede, así como de la normalidad que llega después”.

Javiera Mena, desde Chile, continúa con las revelaciones, esta vez sobre soledad y poliamor. Jacobo Vázquez firma la entrevista con la sudamericana (parte de Festival Marvin Gateway), quien dice estar consciente de que es “una artista que lleva tiempo en esto y que es importante nutrirme de lo que pasa en la actualidad, pero sin pretender ser joven. Me gusta coquetear con ciertos elementos de hoy, pero no es mi plan estar a la moda”.

En la sección Report, Joselo Rangel y Ely Guerra nos regalan textos donde abordan la importancia de las revistas musicales y, claro, Marvin, en sus vidas; lo mismo hace Paul Medrano. Mientras, Carlos A. Ramírez extiende un análisis sobre el cine mexicano en las últimas dos décadas así como Juan Carlos Hidalgo, Vicente Jáuregui y Alejandro Mancilla se encargan de enlistar una veintena de artistas emblemáticos para Marvin.

MVN 188 cierra con Óscar G. Hernández, quien habla de Art Spiegelman y su visión sobre la caída de las Torres. Nuestros artistas invitados en este número: Natalia leal y Pvlpo, dueños de trazos admirables los dos; además de WeRock, un punto de encuentro para músicos en CDMX.

MVN 188. Veinte años de vida.

¡A celebrar leyendo!