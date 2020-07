Después de que el pasado lunes se confirmara la muerte de Denise Johnson, ex vocalista de Primal Scream, el co-fundador de Paper Recordings, Elliot Eastwick ha iniciado una recaudación de fondos para costear el funeral.

El también DJ y productor abrió una página en GoFund Me con la autorización de la familia de Johnson. Y a través de un comunicado, explicó:

Junto con y con la bendición de la familia de Denise he preparado esta recaudación de fondos para pagar su funeral. Todos la extrañamos y amamos mucho. Por favor ayuda si puedes.

La meta que se tiene es de 20,000 libras, de las que hasta el momento ya han logrado reunir alrededor de 16,000 libras.

With the help of @sue_langford and the blessing of Denise’s family I’ve set this fundraiser up to pay for Denise’s funeral. Please help and share. ❤️https://t.co/kcTZkRoQHP — ELLIOT EASTWICK (@Faycebuk) July 29, 2020

La causa de muerte de Denise Johnson aún no ha sido revelada. Sin embargo, junto con la noticia, el lunes (27 de julio) revelaron que una semana antes la cantante había estado enferma pero que incluso el viernes le había dicho a varios amigos que se encontraba mejor.

Ademas de haber formado parte de Primal Scream, Denise Johnson también contribuyó en el súper grupo formado por Johnny Marr y Bernard Sumner, Electronic. Así como también trabajó con otras grandes agrupaciones como New Order y I Am Kloot.

El último proyecto en el que la cantante se encontraba trabajando era en su disco debut solista Where Does It Go, programado para salir el próximo 25 de septiembre. Este constaba de covers en acústico de bandas originarias de Manchester como The Smiths y New Order, y algunos tracks originales.

Desde el anuncio de su muerte, varios artistas le han rendido tributo, entre ellos Ian Brown de Stone Roses, Simone Marie y Stephen Morris de Joy Division.

Shocked and devastated to hear of the passing of Denise Johnson. An absolutely beautiful lady. Rest In Peace Denise x — stephen morris (@stephenpdmorris) July 27, 2020

Very sad news 💜 love and prayers to Denise’s family and loved ones. Rest in Power Denise Johnson x pic.twitter.com/qsAKN6yqL1 — simone marie (@simonemarie4) July 27, 2020

I cant believe the news that Denise Johnson has passed -Her voice sews so many memories together in many contexts – but most of all she gave the best hugs -but you can hear that cant you ? xxxx pic.twitter.com/jHptOaLF6p — 808 State (@state808) July 27, 2020

RIP LOVELY DENISE JOHNSON X — Ian Brown (@ianbrown) July 27, 2020

Créditos foto de portada: Pete Smith.