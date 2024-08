Retrospectiva Peter Hutton en 16 mm en Cineteca y CCD

Peter Hutton fue un cineasta experimental con una gran obra sobre retratos cinematográficos del paisaje de lo rural a lo urbano. Su trabajo profesional lo desarrolla a lado de su exalumno Ken Burns. En mayo de 2008 el Museo MoMA de Nueva York presentó una retrospectiva completa de su obra. En 1987, Hutton recibió el premio a Mejor Fotografía por “No Picnic” en el Festival de Cine de Sundance.

“Mi trabajo no se carga de ideas. Mi trabajo no tiene otro propósito que permitir que alguien entre en mi sensibilidad visual. Siempre me he esforzado por luchar contra la tendencia a crear un sentido adicional, como los hermanos Lumière, que no tenían la intención de expresar más que la simple acumulación de imágenes. Por el contrario, iban casi sin equipaje al descubrimiento de los lugares; reaccionaban a las cosas como venían. La experiencia de mis películas es un poco como el sueño despierto. […] Simplemente hay que tomarse el tiempo de sentarse y mirar, lo que creo que no es una actitud muy occidental. Muchas de las influencias a las que me expuse en mi juventud eran más orientales. Proponían una mirada contemplativa – ya sea de pintura, escultura, arquitectura o simplemente un paisaje – basada en la idea de que cuanto más tiempo se pasa realmente mirando las cosas, más se revelan de manera inesperada.” Peter Hutton en Cinéma Critique 3, por Scott MacDonald.

La Retrospectiva Peter Hutton va de esta manera:

Primer programa de la Retrospectiva a Peter Hutton I, Un lenguaje de Nueva York, compuesto de cinco películas sobre el paisaje urbano de Nueva York en Cineteca Nacional viernes 30 de agosto de las 19:00 a las 20:30.

New York Near Sleep for Saskia (1972, B&N, 10’, 16mm sin sonido)

New York Portrait, Chapter I (1976, B&N, 16’, 16mm sin sonido)

New York Portrait, Chapter II (1981, B&N, 16’, 16mm sin sonido)

New York Portrait, Chapter III (1990, B&N, 15’, 16mm sin sonido)

In Titan’s Goblet (1991, B&N, 10’, 16mm sin sonido)

Segundo programa Retrospectiva a Peter Hutton, Destellos, compuesto de tres películas en las que el cineasta registra breves vistas de la vida urbana, la arquitectura y los paisajes en ciudades de Tailandia, Hungría y Polonia. en el Centro de Cultura Digital, CCD el sábado 31 de agosto de las 18:00 a las 19:30.

Images of Asian Music (A Diary From Life 1973-74) (1974, B&N, 29’, 16mm sin sonido)

Budapest Portrait (Memories of a City) (1985, B&N, 30’, 16mm sin sonido)

Lodz Symphony (1993, B&N, 20’, 16mm sin sonido).

Tercer programa de la Retrospectiva a Peter Hutton, Estudios en un Río, compuesto de tres películas en torno a la observación del Río Hudson, en Nueva York, una de las grandes obsesiones del cineasta. 1 de septiembre de las 19:00 a las 20:15 en Cineteca Nacional.

Landscape (for Manon) (1987, B&N, 12’, 16mm sin sonido)

Study of a River (1997, B&N, 16’, 16mm sin sonido)

Time and Tide (2000, color, 35’, 16mm sin sonido)

La Retrospectiva Peter Hutton en México es posible gracias al Laboratorio Experimental de Cine, LEC.

LEC es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la formación, producción, curaduría y difusión del cine experimental y periférico. Desde la colaboración promueven la imagen en movimiento y su relación con otros formatos artísticos para crear un cine que amplíe y desafíe los límites del lenguaje audiovisual convencional.