El Resistimos,Festival de Documentales en Resistencia es un festival de cine documental dirigido por mujeres. Desde el año 2022 comparte historias de lucha frente a opresiones, contadas desde la mirada de quienes defienden el derecho a habitar los territorios, culturas e identidades, en oposición a lo hegemónico.

El festival busca crear un espacio de reflexión social y convivencia cinematográfica en donde a través de proyección de películas documentales, diálogo sobre las mismas, conversatorios y actividades paralelas, acerque a problemáticas sociales con la perspectiva de quienes las viven.

Las proyecciones se centran en exhibir documentales que hayan pasado por dificultades de distribución, por factores como haberse realizado con poco presupuesto.

Consulta el programa completo en este link: https://www.resistimos.mx/documentales

La cuarta edición de Resistimos,Festival de Documentales en Resistencia se llevará a cabo del 15 al 24 de agosto de 2025 en la Ciudad de México, del 5 al 7 de septiembre en Monterrey, Nuevo León; del 12 al 14 de septiembre en Mérida, Yucatán y Puebla, Puebla, y del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad de Querétaro.

Del 1° al 15 de octubre de 2025, varios documentales estarán en la plataforma Nuestro Cine MX.