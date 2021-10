La popular franquicia de videojuegos Resident evil regresará a la pantalla grande y ya tenemos el tráiler oficial de la película.

Luego de que los fans del videojuego no quedaran muy contentos con la última adaptación cinematográfica que se le hizo, Sony Pictures saltó al quite para hacerle justicia a la temible historia de zombies y su primer movida es Resident evil: Welcome to Raccoon City.

Protagonizada por la actriz de Skins, Kaya Scodelario, la nueva película de la franquicia promete llevar a toda una nueva generación de fanáticos a los verdaderos inicios de Resident Evil. Según los reportes, la cinta tiene como base los dos primeros videojuegos.

Resident evil: Welcome to Raccoon City estará situada en el lugar que alguna vez fue el auge del gigante farmacéutico Umbrella Corporation y poco a poco nos ira narrando cómo fue que pasó de ser una ciudad industrial a un sitio agonizante que se ha convertido en la zona cero del brote del virus T.

Ademas de Scodelario, el filme también incluye la actuación de Tom Hoppper (Umbrella academy), Hannah John-Kamen (Ant-Man and the wasp), Donal Loguel (Sons of Anarchy) y Avan Jogia, conocido por su participación en la serie infantil Victorious. Mientras que la dirección estuvo a cargo de Milla Jovovich.

Te dejamos por acá el tráiler oficial y prepárate, que el filme se estrenará en salas de cine el próximo 25 de noviembre.

Foto de portada vía YouTube.