Repulsion: “¿De dónde va a salir la ira y la angustia cuando grabas en Pro Tools en casa?”

Repulsion es al grindcore lo que Black Sabbath es al metal en general, el origen. Igual que Sabbath, hubo otras bandas al mismo tiempo que desarrollaron el género, pero esta es probablemente la que una mayoría entiende como piedra angular. Es un género extremo que surgió sin mucho contexto detrás, y el bagaje de Scott Carlson lo demuestra. “Lo primero que escuché de metal en mi vida fueron Deep Purple y Black Sabbath. Tengo casi 60 años. Así que cuando salieron Paranoid y Machine head tenía unos seis años. Mi papá escuchaba la radio todo el tiempo, le gustaba el hard rock, así que yo escuchaba eso; pero la banda que me cambió la vida fue Judas Priest. Estaba obsesionado con ellos y gracias a eso conocí la New Wave of British Heavy Metal que llegó justo después, con todo eso y Motörhead. Cuando los descubrí, en 1980, compré el disco Ace of spades y ese fue el primer disco de Motörhead que se publicó en Estados Unidos. También me influyó mucho Def Leppard; la primera vez que los escuché en la radio, el DJ dijo que tenían entre 15 y 18 años y pensé: ‘¡guau, igualitos a mí!’”.

Algunos radicales seguramente están ofendidos de escuchar semejante blasfemia. ¿Cómo puedes mencionar a Def Leppard en una nota sobre grindcore? Bueno, que se lo discutan a Scott. Además el Leppard de ese disco es radicalmente opuesto al de los últimos 30 años. Y la historia es fantástica.

Repulsion es una banda de leyenda, pero lo más interesante es que ha cultivado ese estatus con solo un disco grabado en 37 años. Horrified es material de culto pero, ¿es posible que la banda grabe algo nuevo algún día? “La probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Para mí, si vas a grabar un disco, porque puedes quedarte en casa haciendo demos y cosas así, pero si quieres grabar un disco en serio, tienes que estar totalmente comprometido. Y en este mundo, a nuestra edad, es muy difícil comprometerse por completo con algo así. Además, la magia de la juventud ya pasó, ¿sabes? Hay muchas circunstancias detrás de Horrified. No es solo que fuéramos muy buenos compositores ni nada por el estilo, porque honestamente no creo que lo fuéramos. Teníamos riffs geniales, coros pegadizos, letras decentes y demás pero ¿repetirlo, intentarlo siquiera?, y no es que tengas que hacer algo que suene igual, pero incluso la idea de adentrarnos en el mundo de lo que hacíamos entonces es difícil, éramos jóvenes expresándose al 110 por ciento. Hacerlo ahora después del trabajo, es como pensar: ‘tengo que trabajar todo el día y luego voy a grabar un disco de grindcore’, ¿de dónde va a salir la ira y la angustia cuando se graba en Pro Tools en casa? Simplemente no sería lo mismo”.

Más claro ni el agua, y está bien que existan leyendas con un solo disco. Pero Repulsion es una banda activa, así que Scott probablemente tenga algo que decir sobre la importancia o no de tener un sello discográfico en estos tiempos, ¿no? “Creo que vale la pena estar con alguno solo si es el adecuado para ti. Trabajé un tiempo con Rise Above (Records), lo suficiente como para ver el esfuerzo y el compromiso que Lee Dorian puso con las bandas y para ser un sello discográfico, es fundamental tener esa dedicación. Hoy en día, el dueño de una discográfica tiene que ser tan protector consigo mismo como lo es una banda, porque esas van y vienen, se separan, se invierte dinero en ellas para pagarles la grabación de un álbum y a veces se separan incluso antes de que el disco salga. O hay veces que no pueden salir de gira porque el baterista no puede tomarse tiempo libre del trabajo o lo que sea, es difícil invertir dinero en las bandas, a menos que tengas un gran patrocinador corporativo como Nuclear Blast y Century Media que tienen mucho dinero, tienen bolsillos profundos y pueden darse el lujo de tomar riesgos y sacar bandas e invertir dinero en ellas. Para ir al grano, si yo fuera un joven empezando una banda, de entrada no querría firmar con un sello discográfico, no lo necesitas. Si tienes buena música y estás trabajando duro, haciendo contactos, es casi imposible que nadie te escuche, puedes publicar tu música por tu cuenta y si es buena, alguien la escuchará. Las cosas ya no son como antes de que existiera internet, cuando una banda grababa un demo genial, sacaban un álbum, pero lo publican en su propio sello y lo vendieron en sus conciertos. Ahora publicas tu música y si es buena, alguien la escuchará. Quizás más adelante necesitarás un sello discográfico, cuando necesites financiación, como un banco. Si necesitas un préstamo para llevar a tu banda al siguiente nivel, un sello discográfico puede ser muy importante. Y si tu banda es grande y vendes más discos de lo que venderías con un sello pequeño o por tu cuenta, entonces necesitas un sello discográfico. Pero de inicio, cuando empiezas a grabar tu primer disco, no creo que necesites un sello para hacerlo”.

El grindcore no es precisamente el género más popular del mundo, es más de nicho. ¿Qué opina él al respecto? Tenemos fans muy fieles. Hicimos un disco hace casi 40 años y a la gente todavía le gusta, eso es devoción. El grindcore ciertamente no es un género muy popular, porque, para empezar, es difícil tocar rápido. Si escuchas mucho grindcore, te darás cuenta rápidamente de que no es fácil hacer una canción pegajosa, y eso es necesario porque al final del día la música debe tener algo que te atraiga. Y claro, las baterías rapidísimas, bajos y guitarras distorsionadas y todo eso forma parte de ello, pero es solo una parte. Cualquiera puede tocar los instrumentos, pero tienes que tener una canción, tiene que haber un gancho en alguna parte. Y es muy difícil encontrar un gancho en una canción de death metal. Nosotros lo logramos unas 14 veces. Tenemos 18 canciones, y si soy generoso, diría que 12 o 14 tienen un buen gancho. Y las demás simplemente se van creando, simplemente ocurren. Eso no significa que sean malas. Me gustan todas las canciones del álbum de Repulsion. Pero algunas tienen ganchos realmente buenos. Y son las que siempre provocan mayor reacción en la gente. Sí, creo que el grindcore es un género de nicho porque no hay muchas bandas buenas en el género. Y las que lo son llevan mucho tiempo en activo. Napalm Death, por ejemplo. También está Carcass, pero no hay muchas que lo hagan tan bien”. Lapidario pero probablemente cierto.

Nicho, la palabra que describe al género en el que ha brillado tanto Repulsion es también la que define mejor al Candelabrum Metal Fest, el sitio en el que la gente podrá bañarse en la gloria feroz de la velocidad extrema con melodía que define a esta banda. El propio festival la define de esta manera: “Horrified es el documento fundacional de un género entero, donde cada riff cortante y cada blast beat devastador ayudó a definir el futuro del metal extremo”.

