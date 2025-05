Renata Alarcón: La transmutación de la materia

La colonia Atlampa es un espacio inquietante, caminar por sus calles requiere descifrar espacios y tiempos que ya no coinciden pero coexisten. Caminas y cruzas unas vías del tren, escuchas un silbido a lo lejos que prometiera la llegada inminente del tranvía, pero no, en su lugar encuentras casas improvisadas sobre las vías, perros recostados sobre ellas con la certeza de que el tren no volverá a pasar jamás, y de pronto la aparición de un infante brincando las extintas traviesas de madera que quedan como tatuaje del paisaje, casi distópico, de lo que alguna vez fue, pero ya no es, ni tampoco lo será.

TXT: Raciel Rivas

En ese transitar, aparece un monolito gigante que lleva en su frontispicio la leyenda “Escuela preparatoria popular Mártires de Tlatelolco A.C.”. Bajo ese título un mural con un tanque de guerra y un corazón que desborda la icónica frase de la rebeldía estudiantil mexicana “2 de octubre no se olvida”. Justo ahí me he quedado de ver con Renata Alarcón, quien sorpresivamente aparece tras una rejas. La sigo, entramos a la preparatoria. Subimos por las instalaciones mientras me señala lo que alguna vez fueron talleres de ciencias o cosas por el estilo que los preparatorianos usaban hace ayeres. Ahora son estudios de artistas; uno, dos, tres, cinco, seis, pierdo la cuenta. Seguimos subiendo.

-Bienvenido a Fresno 301. Mi taller también era un laboratorio, me dice Renata mientras cruzamos un umbral del tiempo.

Renata recorre un espacio donde el latón, las maderas y el ladrillo son los elementos que configuran su hábitat. El dorado es atmósfera y reflejo continuo en sus piezas, mismas que llevan a la sensación del estilo suprematista y constructivista. La geometría es constante y la sencillez en la combinación de materiales la tiene muy definida.

-¿Cómo comenzó todo?

-Desde niña viví rodeada de metales. Mi familia siempre se dedicó a la orfebrería, e incluso al cambio de gallinas -sonríe-. En la década de los sesenta y setenta hubo un auge en los talleres de metales, así que mi familia instaló su taller de orfebrería en la colonia Guerrero. Eso me hizo estar rodeada de una variedad de metales que me fascinó.

Renata deambuló por diversas técnicas en su proceso creativo hasta que elaboró una serie denominada “Transiciones” a los veintiséis años de edad. Esta serie la elaboró con latón y bastidor de lino y tuvo una buena recepción por la comunidad a través de ferias y galerías como Clavo, Estudio Berlín y MAIA Contemporary.

-¿Por qué el latón y estos materiales que usas te definen?

-Las personas al igual que el latón nos vamos oxidando, vamos cambiando todo el tiempo. ¿no acaso eso mismo una metáfora de la vida? -risas-

-Percibo algunas influencias de Malevich ¿Es correcto? ¿Y hay alguien más?

-Sí, también Manuel Felguérez y por supuesto Hilma Af Klint, sus colores, su intensidad.

El estudio va tomando un tono más dorado, y esta vez es por el reflejo solar anunciando que la noche está a punto de llegar. Salimos del estudio y bajamos por las escaleras de concreto. Al fondo a lo lejos, el sol parece una obra misma de Renata Alarcón, un círculo dorado de latón deslizándose lentamente por la pendiente triangular de la Torre Banobras.

Talleres Fresno 301, está ubicado en la colonia Atlampa en la calle de Fresno 301. El estudio es posible gracias a los artistas Foreman, Taka Fernández y Alexis Mata entre otros. Puedes visitarlo con cita previa.