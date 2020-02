Remington super 60 presenta ‘I Don’t Wanna Wait’

Luego de lanzar su nuevo EP, New EP, la banda noruega de indie folk Remington Super 60 compartió como sencillo I Don’t Wanna Wait, segundo tema del material. Un digno representante de las seis canciones que lo conforman.

New EP fue editado el 22 de enero pasado por el sello independiente Cafe Superstar Recordings. I Don’t Wanna Wait fue presentado como sencillo a inicios de este mes. Este lanzamiento es una canción dulce y nostálgica que equilibra las influencias de los setentas de la banda – mismas que se reflejan en la voz y en el bajo – y los sonidos más dreamy y mágicos de los teclados. Estas cualidades se encuentran en distintas dosis a lo largo del EP.

Escucha I Don’t Wanna Wait a continuación:

New EP es el tercer EP de la agrupación liderada por Christoffer Schou, quien también hace de productor en este material. Antes había editado dos EP’s más – Christmas in May (2014) e Indie Pop for Kids Vol. 1 (2017) – y tres álbumes – All The Songs From Pling 2001 (2001), Happy As We Were (2005) y Go System Go (2006).

En casi 20 años de trayectoria, Remington Super 60 ha contado con diferentes músicos en su alineación, siendo la actual la del trío formado por Schou, Magnus Abelsen y Elisabeth Thorsen.

Puedes escuchar completo New EP en todas las plataformas de streaming.