“Losing my religion” es hasta la fecha una de las canciones más exitosas tanto de la carrera de R.E.M. como de la historia del rock. Sin embargo, en ningún momento le pasó por la cabeza a Michael Stipe, ex frontman de la banda, que esto sucedería.

En una reciente entrevista con The New Yorker, el músico estuvo platicando un poco sobre la historia detrás del clásico, principalmente abordando el tema de los lyrics de la canción y cómo utilizó un “tipo de dicción anticuada” en frases como “losing my religion” y “wear it on your sleeve”.

Luego de que el entrevistador sugiriera que la letra podría ser un reflejo de cómo hablan en Georgia, Michael Stipe contestó: “En realidad, no me crié en Georgia. Nací allí y viajé mucho. No me di cuenta que por la forma en la que hablaba mi abuela, mis amigos del sur no tenían ni idea de lo que decía. Ninguno. Y hay frases que saqué de ahí”.

“‘Losing my religion’ es mi versión de una vieja frase, ‘perdí mi religión’. ‘Casi pierdo mi religión’, eso es lo que diría la gente. Lo cambié para siempre, no creí que fuera a convertirse en todo un éxito”, agregó el ex vocalista de R.E.M.

La canción fue lanzada en 1991 y de inmediato se convirtió en un hit, al punto de alcanzar el puesto número cuatro de la Billboard Hot 100 en Estados Unidos y el número 19 en la tabla de sencillos de Reino Unido. Además, fue la canción que llevó a la agrupación a ganar un Grammy Award.

Lástima que en 2011 R.E.M. decidió separarse y en todo este tiempo Michael Stipe ha asegurado que no existe posibilidad alguna de que se reúnan de nuevo.

Foto de portada tomada del Facebook de R.E.M.