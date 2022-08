Si alguien ha sido testigo de la evolución de la música electrónica en México es Carlos García, quien desde su primer proyecto llamado Glissando, pasando por Old Fashioned, Volti, Silueta Pálida, Década Hoy, Década 2 y OF ha utilizado la música hecha con sintetizadores para describir el pulso del presente. Hoy, García está de vuelta con Rekonstrucción, proyecto junto a René Cremieux con el que sintetiza más de 40 años de experiencia en el ámbito electrónico. Pactamos una entrevista a través del ciberespacio y este es el resultado.

TXT:: Jacobo Vázquez

¿Cómo decides retomar tu carrera en la música y cómo surge este nuevo proyecto?

Desde hace tiempo había decidido volver a crear música, pero no se me había dado el tiempo ni la oportunidad, por estar inmerso en el trabajo y por problemas de software con mi computadora. Afortunadamente después de una charla con mi viejo amigo René Cremieux (músico que entre varios proyectos formó El Abrigo de Eva Fink con el legendario Illy Bleeding), se dio esa posibilidad. Es así que nació Rekonstrucción.

Me parece que el estilo de esta nueva propuesta tiene mucho que ver con la música industrial de finales de los años 80 y principios de los 90, ¿qué elementos encuentras interesantes de esos periodos?

En realidad para este proyecto tanto René como yo decidimos no limitarnos a tocar un sólo estilo musical, sino más bien retomar toda la música que nos ha gustado desde siempre, así que por momentos sonará muy industrial o EBM de la vieja escuela, pero de repente tendrá tintes de new beat; otras veces nos inclinaremos por el techno-pop de inicios de los 80, pero también por momentos tendrá sonidos y técnicas de la música electrónica actual. En fin, queremos imprimirle a nuestra música la mayoría de nuestras influencias musicales a través del tiempo, en composiciones producidas lo mejor posible.

La parte visual de los dos primeros sencillos utilizan imágenes a manera de collage de épocas pasadas. En el primer sencillo, “Rekonstrucción”, hay escenas del temblor del 85 y en “Ape human” algo de la carrera espacial en los años 60. ¿Qué hay detrás de este concepto?

Para la parte visual de nuestros temas, decidimos usar tomas del pasado (ya sean reales o cinematográficas) que representen el concepto de cada tema. Así por ejemplo para el tema homónimo; usamos tomas del terremoto del 85 para simbolizar esta reconstrucción que hubo en el país a raíz de esta catástrofe natural. En “Ape human” usamos tomas de la carrera espacial de finales de los 60, incluyendo al astronauta John Glenn, quien no ha sido reconocido como se debiera por ser el primer estadounidense en orbitar la Tierra, en 1962.

Ramón Amezcua vuelve a colaborar contigo, esta vez en la parte de la masterización del primer sencillo, ¿qué te gusta de su trabajo?

Ramón, además de ser un gran amigo desde hace más de 30 años, para mí es el músico electrónico mexicano más importante de la actualidad; demostrado en sus vanguardistas trabajos individuales y en sus importantes colaboraciones con leyendas como Wolfgang Flür (Kraftwerk) y con Harald Grosskopf (Ashra Tempel).

¿Cómo ves la escena industrial en México?

Bueno, en el México actual no existe un movimiento industrial tal cual, hay derivaciones que tienen esa influencia, pero también del EBM, el aggrotech, el cyberpunk, etc. De estos estilos hay gente que respeto mucho por su trayectoria como, Hocico, Amduscia, Oxomaxoma, Cenobita, Deux Ex Machina, entre otros. Siempre será un gusto poder compartir escenario con cualquiera de ellos.

¿Cuáles son tus planes en el futuro inmediato, habrá presentaciones en vivo?

Entre los próximos planes de Rekonstrucción está terminar nuestro primer álbum, el cual queremos que, además del formato digital, exista físicamente (CD, vinil, casete), y sí, que haya presentaciones en vivo para apoyar este lanzamiento.