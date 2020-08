‘Walter White’ de ‘Breaking Bad’ es el personaje que llegó para quedarse, tanto que Bryan Cranston dice que no dudaría en interpretarlo por segunda ocasión.

La declaración de Bryan Cranston ha causado conmoción entre los fans, quienes en redes han señalado sus deseos por ver de regreso a ‘Walter White’, uno de los papeles exitosos y bien desarrollados, que tuvo su primera aparición en 2008.

El legado de ‘Breaking Bad’

‘Walter White’ no sólo ganó seguidores, sino también una gran cantidad de premios y nominaciones a lo largo de sus cinco temporadas. La serie figuró en los Premios Emmy en 2008 y para 2015 se llevó dos Golden Globes, como Mejor serie Dramática y Mejor actor Dramático para Bryan Cranston.

La posibilidad de ver al actor de regreso en Better Call Saul surgió en una entrevista con Codiller, en la que más allá de promocionar la nueva cinta ‘The One and Only Ivan’, dijo que está dispuesto a interpretar al narcotraficante ‘Walter White’ por segunda ocasión.

“Estaría en ‘Better Call Saul’ si Vince Gilligan y Peter Gould, los coproductores ejecutivos, quisieran que yo estuviera ahí. Lo haría sin pensarlo, pero aún no sucede. ¡Falta una temporada más y veremos qué pasa! “

Aunque su participación en la sexta temporada de ‘Better Call Saul‘ no está confirmada, Bryan señaló que antes de su lanzamiento, fue invitado para ser parte de la dirigir, pero compromisos laborales no pudo aceptar.

“Me pidieron que dirigiera un episodio cada temporada y simplemente no funcionó debido a que tenía mis compromisos con una obra de teatro y películas. Los tiempos no se dieron, pero me encanta el resultado”.

La sexta y última temporada de Better Call Saul comenzó a filmarse en febrero de este año, pero desde entonces ha retrasado la producción debido a COVID-19. Aún habrá que esperar para saber si finalmente ‘Walter White’ estará o no de regreso.

Better Caul Saul llegará a su fin con su sexta temporada