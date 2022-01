La feria de libro de artista y editoriales independientes regresa este enero.

Index Art Book Fair es una feria enfocada en impresos que experimentan por medio de la creación de ediciones y publicaciones con contenidos alternativos tanto para la escritura como para las imágenes.

Es la quinta edición de la feria participan editoriales independietes y proyectos entre ellos: 2 Bridges Music Arts, Accattone, Alejandro Cartagena/Los Sumergidos, Alias Editorial, Azetaguía, Biel Books, Bienal Tlatelolca, Big Sur Books, Bom Dia Boa Tarde Boa Noite, Caja Negra, Can Can Press, Casa Bosques, Club del Prado, Ediciones Hungría, Ediciones Manivela, Emmanuel Peña, ESPAC, Fauna, Fiebre Edén Bastida Kullick, Gato Negro Ediciones/ Relampago, Handshake, HUMOBOOKS/Amigas Íntimas, Inga, it.éditions, John of the Thing/Juan de la Cosa, Kurimanzutto Libros, La Señorita Etcétera Librería, Librería El Insulto, Libros UNAM.

Index Art Book Fair va del 20 al 23 de enero en Kurimanzutto Gob. Rafael Rebollar No. 94 Col. San Miguel Chapultepec, CDMX.