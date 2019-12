El quinteto de k-pop Red Velvet estrenó este lunes el video para Psycho, el single principal de su EP The ReVe Festival’ – Finale, el último de la serie que editan bajo el sello SM Entertainment. El tema ya está disponible en plataformas digitales.

La estética de este video rompe con lo que Joy, Irene, Wendy, Yeri y Seulgi nos tenían acostumbrados, ya que de los colores cálidos y tonos pastel, en Psycho las vemos vestidas con colores oscuros y ropa de estilo victoriano. La canción trata acerca de esas relaciones amorosas que para la mayoría pudieran parecer extrañas, pero que a ti te hacen feliz.

Como previo al lanzamiento compartieron un mini tutorial sobre la coreografía del single, para que cuando saliera los fans ya pudieran bailarla.

The ReVe Festival’ – Finale contiene cuatro canciones y es el último de una serie de tres EP’s que lanzaron este año. Junto con los EPs The ReVe Festival – Day 1 y The ReVe Festival – Day 2, editados en junio y agosto, respectivamente, conforman un boxset que contendrá las 16 canciones de la serie.

Red Velvet debutó en 2014 con cuatro integrantes y en 2015 se les unió Yeri. En este tiempo han editado dos álbumes y 10 mini álbumes en coreano.

Este año participaron en el soundtrack del melodrama coreano Hotel del Luna con la canción Better Than Any Star.