Red Hot Chili Peppers es una de las bandas más influyentes del rock. Desde su debut en 1983, los californianos han pasado por diversas etapas y obstáculos, pese a ello, hoy en día están más fuertes que nunca y con una gira en puerta.

No es un hecho aislado que a la agrupación le costó mucho esfuerzo y trabajo llegar hasta donde están, atravesado por un proceso bastante largo. Prueba de esto es su primera presentación en televisión durante una emisión del programa Thicke of the night, por allá de 1984.

Este show se realizó tan sólo un par de meses antes de que Red Hot Chili Peppers publicaran su disco debut homónimo, el cual pese a que no fue un gran éxito, sirvió para impulsar su carrera. “Get up and jump” y “True men don’t kill coyotes” fueron los temas que Anthony Kiedis, Flea, Jack Sherman y Cliff Martinez interpretaron esa noche.

Además, aprovechando la visita, el conductor del programa Alan Thicke los entrevistó, encontrándose con cuatro jóvenes sedientos de diversión, éxito y rock. Sin duda, el programa es toda una joya y un interesante vistazo al pasado de Red Hot Chili Peppers.

Por supuesto, el internet siempre encuentra la forma de recuperar viejos vídeos y es así como en YouTube un usuario ha compartido esta presentación. Chécala a continuación:

Foto de portada vía YouTube.