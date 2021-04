Una novela gráfica que explora, lo tortuoso que puede ser crecer durante varias etapas de la vida condensadas en un solo verano. Recordando experiencias de verano con This One Summer.

TXT: Angie Cardiel

This One Summer, escrita por Mariko Tamaki e ilustrada por Jillian Tamaki, es ganadora de varios premios, entre ellos el Eisner y el Caldecott en 2015. This One Summer explora principalmente lo tortuoso que puede ser crecer durante varias etapas de la vida condensadas en un solo verano.

Todos los años Rose y su familia visitan la misma casa de descanso. Este verano podría ser como cualquier otro en el que Rose y su amiga Windy se asolean, nadan y ven películas, pero el inherente proceso de crecer nunca ha sido sencillo.

Aún cuando This One Summer está dirigido a un público joven, la gran cantidad de temáticas permiten una apertura para discusiones acerca del crecimiento, sexualidad, aborto, pero también acerca de la compasión y paciencia.

Las ilustraciones son sin duda una de las mejores características del libro. El trabajo que hace Jillian Tamaki al incorporar una variedad de elementos gráficos permite al lector detenerse a contemplarlos y remontarse a sus propias experiencias. This One Summer logra una sensación de familiaridad en la que incluso podríamos llegar a sentir la brisa.

This One Summer es una recomendación de The Anglo Library y puedes encontrarla en la biblioteca digital obteniendo una membresía en este link.

The Anglo Library, es la única biblioteca británica pública con una colección completamente en inglés gracias al apoyo de Anglo Arts, el departamento cultural de The Anglo Mexican Foundation. Descubre toda la oferta de lectura y actividades gratuitas que tienen para ti Anglo Arts y The Anglo Library