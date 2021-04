Gamberrismo disco para los amantes del house, desde Veracruz, Rebolledo se convirtió en uno de los nombres fuertes en las pistas de baile no comerciales alrededor del mundo poniendo a bailar sin distinciones tanto a jóvenes como a los más grandes amantes de la electrónica under. Ahí muy humildemente, algunos de los proyectos en los que está involucrado este DJ y productor mexicano son: Pachanga Boys, Danza Hippie, TOPAZdeluxe, M.N. Roy y Mayan Warrior. ¡Chin chin al que no baile!

Te esperamos del 12 al 14 de mayo en la edición Gateway de #FestivalMarvin donde podrás disfrutar de este y más talento tocando un set muy especial. Recuerda que esta edición es gratuita con registro dentro de la plataforma propia del festival, además de contar con señales espejo en las cuentas de Twitch de Amazon Music, y por TV BUAP en el canal 18.1 de televisión abierta en Puebla. Si quieres ser parte de este cartel tienes hasta el 2 de mayo para registrarte en la 4ª Convocatoria #TuBandaEnFestivalMarvin consulta las bases.