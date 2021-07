Rayssa, la adolescente originaria de Brasil debutó de forma excelsa durante la categoría femenil en los primeros juegos olímpicos donde el skate se hizo presente, pues la joven prodigio de este deporte se llevó la medalla de plata a su casa.

Saltando al ojo público a la edad de 7 años gracias a un video que se hizo viral, en el cual, vestida de hada y arriba de una tabla logró realizar un hellflip bien botado; la joven brasileña comenzó en ese momento a construir las bases de una carrera profesional en el mundo del skate, que sin saberlo, la llevaría a participar en los juegos olímpicos de este año.

Después de su asombrosa rutina en el skatepark construido para que este deporte pudiera llevarse a cabo en los juegos de este año, la pregunta “¿tú qué hacías a tus 13 años?” comenzó a verse bastante en internet, pues a su corta edad, y ya siendo una atleta de alto rendimiento, era difícil que Rayssa no causara algún tipo de sentimiento en quien la viera patinar.

Aunque no terminó ganando la medalla de oro, Leal se mostró bastante entusiasmada con el resultado, esto fue lo que comentó: “Todavía no me lo creo, parece que fue un hito histórico. Saber que había muchas otras personas que se entrenaron durante años para estar aquí, no solo para el skate, y haber logrado llevar una medalla para Brasil, es muy gratificante”.

En su momento, el mismo Tony Hawk bautizo a Rayssa como “hada” y le dio su bendición. Seis años después, Tony y Leal se encontraron en persona, en los juegos más importantes del planeta: “Hace seis años me introdujo al mundo del skate compartiendo mi video vestida de hada, hoy me filmó en los juegos olímpicos. Todo esto es muy asombroso, estoy viviendo un sueño”, publicó la brasileña en sus redes sociales.

Crédito foto de portada: Instagram Reyssa Leal