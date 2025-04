Ratos de Porao: “En nuestra audiencia hay skinheads, punks y metaleros, de todo”

Ratos de Porao es toda una institución en el mundo del hardore punk y crossover. Han lanzado 15 discos en estudio, algunos más en vivo, splits y un montón de sencillos. Muy al estilo de las bandas del género tienen letras con mucho contenido social y de denuncia. Aunque pareciera lo contrario, han venido poco a México, según registros, cuatro veces. Aún así, muchos aún recuerdan el enorme mosh pit que armaron cuando vinieron al Circo Volador en 2009.

En #SangreDeMetal tuvimos la oportunidad de platicar un poco cono Joao Benedan, mejor conocido como “Gordo”, cantante del cuarteto desde 1983 y lo más importante porque no es el vocal original, ha estado en todos los discos que ha lanzado la banda. Su regreso a nuestro país es para celebrar 43 años de existencia. Cuatro décadas son muchas, ¿cómo se puede mantener el espíritu cuatro décadas después y seguir en el escenario? “Porque nos encanta lo que hacemos, y mira que siempre ha costado trabajo la parte económica, mantener los instrumentos. Para nosotros no es un negocio como puede serlo para bandas estadounidenses o europeas; es una forma de vida”.

“Cantamos en portugués porque es importante que nuestro público brasileño entienda lo que queremos decir. Tendríamos que cantar en inglés para poder conectar mejor con el mundo, pero para nosotros es más importante hacerlo en portugués. Es como la adicción a una droga. Tenemos un sonido muy rápido, muy potente y muy pesado. Con letras en portugués que hice de muy joven. Y si estoy en México y el chico frente a mí está cantando ‘Crucificados por el sistema’ en portugués es muy gratificante. Si estoy en la República Checa y los checos cantan ‘Crucificados por el sistema’, estoy llevando el portugués a todo el mundo. Es muy emocionante”.

Gordo, como suele suceder, no necesariamente vive de lo que deja la banda. Contó que trabajó 12 años en MTV Brasil, y eso lo ayudó mucho porque la banda empezó a generar ingresos hasta muchos años más tarde, “por ahí del quinto o sexto álbum. Aun así, es muy difícil vivir con el dinero que nos da este tipo de grupo underground”. Vivir en Europa o hacerlo en Brasil es muy diferente en ciertos niveles, pero cuando se trata de tener una banda hay muchas coincidencias y por eso, ciertas preguntas las entiende igual un escandinavo que un latinoamericano, y lo que es mejor, un metalero. Uno de esos cuestionamientos comunes es ¿por qué seguir lanzando álbumes en 2024?

“Porque somos un grupo del siglo pasado, jaja. Para nosotros, lo importante es lanzar vinilos. Pensamos en Lado A, Lado B, vinil negro, vinil rojo. Pensamos así de toda la vida. Además los viniles se venden bien. Yo uso Spotify solo para conocer grupos o para descubrir temas nuevos de grupos que me gustan, y luego compro el disco porque además, una de mis pasiones es coleccionarlos. Así tenemos discos como Necropolitica que es un álbum fúnebre, habla del negacionismo de Bolsonaro, el presidente fascista e hijo de puta que tuvimos unos años atrás (2019 a 2023). Ese fue un álbum muy diferente. Lo hicimos en el estudio. De hecho no recordamos bien como tocar los temas solo dos o tres de ellos, pero nada más”. Hacerlo en el estudio quiere decir que no hubo un proceso de montar y ensayar las canciones, fue más una experiencia catártica, cruda y en caliente.

Por descripción para catálogo, Ratos de Porao es una banda de hardcore punk y crossover, pero ha usado otros elementos en su música. “En nuestra audiencia hay skinheads, hay hardcore, hay punks, hay metaleros. Hay de todo. Ahora notamos que hay un cambio, una renovación de nuestra audiencia. Ahora los hijos de los fans van a los conciertos. Es muy importante. A veces voy a conciertos de bandas punk brasileñas y hay mucha gente con el pelo blanco. Son viejos, viejos, viejos, pero en los shows de Ratos no, es increíble como se ha renovado el público, la gente que nos va a ver. Creo que solo un grupo que toca música joven como nosotros puede hacer eso”.

¿Cómo entró Joao la persona, el adolescente al mundo del rock? “Empezó a gustarme en los 70, en 1976. No había punk, no lo conocía, pero me gustaban Kiss, Led Zeppelin, Black Sabbath y otras bandas de la época. Cuando surgió el punk, en Brasil lanzaron un compilado. Estaban los Sex Pistols, los Ramones, The Jam pero cuando escuché a los Ramones, me cambió la vida. No tenían solos de guitarra, era música sencilla y directa, ahí es donde todo cambió para mi. Y yo solo tenía 13 o 14 años. Tocamos juntos cuatro veces en Brasil. Y una vez canté “Commando” con ellos, fue muy emocionante”.

Ratos de Porao tiene programada una gira de ocho fechas por México entre el 24 de abril y el tres de mayo. El concierto en la ciudad de México será el domino 27 en el Foro Veintiocho (Ribera de San Cosme 28, a cuatro cuadras de las estaciones del metro San Cosme y Revolución). Originalmente estaba anunciado en la Carpa del Velódromo Olímpico, pero cambió. Los boletos y ubicaciones de los boletos adquiridos antes del cambio siguen vigentes.

