El dúo de indie pop, Ratboys, lanzará su tercer álbum de estudio a finales de mes, pero antes compartieron un tercer sencillo. La canción se llama Anj y curiosamente fue la primera que escribieron para este material.

Esta nueva canción está dedicada a Angie (o Anj de cariño), la niñera de Julia Steiner – vocalista – y va sobre esos momentos en los que sabes que lo mejor que puedes ofrecer es un hombro, amor y confianza.

Según cuenta Steiner, ella y Anj fueron siempre muy cercanas incluso con el paso de los años, tanto que en algún momento su relación creció en confianza al convertirse en adulto y le confió una situación muy traumática y personal. La canción no sólo habla de los momentos en que Anj la abrazaba y la hacía sentir segura, sino también es una respuesta para decir que no estamos solos.

Hice todo lo posible para escucharla y estar allí para ella, para devolverle el gesto de tranquilidad y amor. Y creo que necesitaba escribir esta canción para honrar esa experiencia.

Escúchala a continuación:

Su anterior álbum, GN, se publicó en 2017. A diferencia de este, Printer’s Devil, título del nuevo disco de Ratboys, tiene un sonido más rockero y visceral, al menos así nos lo dejan escuchar los tres sencillos que han publicado: Alien With A Sleep Mask On, I Go Out At Night y Anj.

Escucha los tres en plataformas digitales.

Printer’s Devil será editado el 28 de febrero a través de Topshelf Records. si te gusta lo que hasta ahora has escuchado, puedes pre-ordenarlo en su sitio oficial.