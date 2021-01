Rage Against The Machine nos acaba de sorprender a todos compartiendo un pequeño documental sobre la opresión en Estados Unidos llamado Killing In Thy Name.

El documental lanzado en colaboración con el colectivo internacional de artistas The Ummah Chroma, sigue la historia de un maestro mientras educa a un grupo de niños pequeños sobre la historia de la opresión en los Estados Unidos.

“El siguiente es un documental de hechos reales”, dice una introducción a Killing In Thy Name. “Nuestro objetivo es que esta pieza sea una escalera de incendios de la ficción conocida como blancura y un manantial para el descubrimiento. Recuerde, los niños siempre están mirando ”.

La canción de protesta de Rage Against the Machine, “Killing In The Name”, se utiliza a lo largo de toda la película. “Mi mamá Mary Morello es una mujer blanca con una voz radical”, dijo Tom Morello. “Durante tres décadas fue una maestra progresista en una escuela secundaria conservadora que inspiró a los estudiantes a desafiar el sistema; en sus acciones y palabras siempre ha enseñado que el racismo nunca debe ser ignorado y siempre debe ser confrontado”.



“La música no existiría sin la política”, agregó el baterista Brad Wilk. “Cuando estamos tocando en un programa, si algo le hace clic a un niño en la audiencia, comenzando ese cambio, ese proceso de pensar por sí mismos, ese es el momento más potente que Rage Against the Machine puede tener como banda”. La portada del documental es una famosa foto de un hombre junto a los cráneos de aproximadamente 1,5 millones de bisontes, que fueron sacrificados para poner fin a la lucha por la independencia de los nativos americanos.

Foto tomada del Instagram de Rage Against The Machine