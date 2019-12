Radiohead decidió subir todos sus discos a YouTube. Si eres fan de la banda, seguro sabrás que esta es una noticia totalmente inesperada viniendo de Thom Yorke y compañía. La discografía de la banda ahora puede ser escuchada de manera totalmente gratuita en la plataforma de videos.

Pablo Honey, The Bends, OK Computer, Kid A, Amnesiac, Hail to the Thief, In Rainbows, The King of Limbs y A Moon Shaped Pool ahora pueden ser escuchados en YouTube. Es bien sabido que la banda odia Spotify y este podría ser un gesto para seguir oponiéndose a la plataforma de streaming.

También podría ser que la disquera XL haya decidido subir la discografía de Radiohead a YouTube. Esto último ahora que los conteos de popularidad también toman en cuenta los números de escuchas en Internet; esto incluye las diversas plataformas de streaming y también de video.

Las listas de popularidad como Billboard dejarán de hacer conteos de ventas de música y se enfocaran en el volumen de consumo de la misma. Tendría todo el sentido que XL Recordings quisiera sumar la discografía de Radiohead a este cambio en la industria.

En este momento, Thom Yorke se encuentra de gira con sus Tomorrow Modern Boxes y llegará a México el próximo año para ser headliner del festival Ceremonia. Por otra parte, Ed O’Brien se encargó de lanzar un segundo sencillo solista verdaderamente alucinante.