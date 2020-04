La banda liderada por Tom Yorke se suma a la lista de artistas que utilizarán el streaming durante esta cuarentena. Aunque a diferencia de otros que están haciendo shows desde sus casas, la banda transmitirá algunos de sus clásicos conciertos sacados de la Radiohead Public Library.

La noticia la anunciaron a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En la que explican que las transmisiones se realizarán semanalmente a través de su cuenta de YouTube y que durarán hasta que se levante la cuarentena. Esto como forma de ayudar a sus fans a sobrellevar estos días en aislamiento.

El primer concierto se transmitirá el día de hoy (9 de abril) a las 4 p.m. (hora Ciudad de México). Y el encargado de inaugurar esta serie de conciertos será el Live From a Tent In Dublin, que realizaron en el Punchestown Racecourse en octubre del 2000. Podrás verlo dando click aquí.

“Ahora que no tienes elección, si deseas o no una noche tranquila, te presentamos el primero de varios SHOWS EN VIVO de la Radiohead Public Library”, escribieron en el post junto con un pequeño video de la banda interpretando en vivo su éxito The National Anthem.

Thom Yorke, integrante de Radiohead, visitaría nuestro país a finales de abril, teniendo programadas dos presentaciones, una en Terraza Vallarta y otra en Festival Ceremonia. Pero ante la pandemia de Coronavirus y siguiendo el protocolo de sanidad, ambos shows fueron pospuestos, sin tener aún una nueva fecha.

De igual forma, todos los cambios de fechas de conciertos y festivales los puedes estar checando aquí.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.