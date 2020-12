Radiohead ha compartido una serie de tarjetas de felicitación digitales personalizables a través de su “biblioteca pública” en línea.

Los fans de la banda pueden personalizar su propia tarjeta para enviarla a sus amigos, con menús desplegables que permiten modificar el contenido de la misma. Según el modus operandi de la banda, tanto las opciones de texto como de arte son apropiadamente crípticas y de temática apocalíptica.

Las opciones de texto exterior incluyen “FA LA LA”, “LA-LA” y más (que corresponden a diferentes ilustraciones de tarjetas con el tema de Radiohead), mientras que las opciones de texto interior incluyen “EVERYTHING IS ROSY”, “IN LIEU OF EMPTINESS”, “SUNLIT UPLANDS STILL AWAIT” entre más selecciones.

“ESTA TARJETA FESTIVA ES PARA QUE USTED HAGA Y ENVIE A CONOCIDOS NUEVOS Y VIEJOS”, dice un mensaje en su sitio web. “NINGÚN ELEMENTO DE DATOS COLOCADOS EN ELLA SERÁ ALMACENADO POR RADIOHEAD. POR FAVOR NO CORRER. ESTA SIGUE SIENDO UNA BIBLIOTECA “.

En base al medio Pitchfork, el miembro de Radiohead Jonny Greenwood compartió un mensaje festivo con los fanáticos junto con la nueva función de su sitio web.

“En este momento, siento esto: espero que estén todos bien y a salvo y que no estén demasiado asustados ni demasiado aburridos”, dijo. Puede crear tu propia tarjeta digital y compartirla a través de un enlace personalizado del sitio web de la Biblioteca Pública de Radiohead haciendo click aquí.

Foto tomada del Instagram de Radiohead