Jigsaw Falling Into Place: Radiohead lanzará rompecabezas de ‘In Rainbows’

¿Ya no sabes qué hacer con el aburrimiento de pandemia? Radiohead te tiene la solución… la banda lanzará un especial rompecabezas de su álbum In Rainbows.

A través de sus redes sociales, Thom Yorke y compañía anunciaron el lanzamiento. El rompecabezas contiene un total de 1000 piezas que forman el artwork de In Rainbows, la cual estuvo a cargo de uno de sus más grandes colaboradores Stanley Donwood.

De acuerdo con la descripción oficial, una vez armado, el rompecabezas mide 66 cm x 50 cm. Además de que está hecho con material 100% reciclado y la imagen está impresa en una fuente de papel FSC con tintas a base de agua.

El juego se pondrá a la venta a través del sitio web de WASTE con un precio de 29.99 libras. Por ahora ya se puede pre-ordenar, aunque según se anuncia en el sitio, los envíos se comenzarán a realizar hasta el 26 de abril.

Lanzado en 2007, In Rainbows fue el séptimo álbum de estudio de Radiohead. Algunos de los temas que lo conforman son “All I Need”, “House Of Cards” y “Jigsaw Falling Into Place”.

Ya anteriormente, Radiohead había lanzado un rompecabezas pero basado en el artwork de su famoso EP Com Lag (2plus2isfive).

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.