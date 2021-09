Radiohead continúa con los festejos por el aniversario de Kid A y Amnesiac, ahora compartiendo el video oficial de su canción inédita “If you say the word”.

Hace un par de semanas recibimos la increíble noticia de que Thom Yorke y compañía fusionarían las celebraciones de estos dos discos en un nuevo proyecto titulado Kid A Mnesia, el cual incluirá joyas que la banda grabó en aquel entonces y que nunca vieron a luz, nuevas versiones de los tracks y un par de cosas más.

Como adelanto, junto con el anuncio liberaron “If you say the word” y ahora, están de regreso para presentarnos un audiovisual que termina por darle profundidad a esta poderosa canción en la que Radiohead parece abordar la monotonía que nos envuelve día con día sin permitirnos ver lo bueno de la vida.

Dirigido por Kasper Häggatröm, al inicio el oscuro videoclip tiene lugar en un bosque y en campos abiertos con personas en traje siendo rastreadas por misteriosos hombres, quienes las encierran en la parte trasera de un camión y las alimentan con sándwiches. Después de ser abandonados con maletas en un distrito comercial, reconsideran ir al trabajo y se van.

“If you say the word” es el primer adelanto que Radiohead comparte de Kid A Mnesia, la reedición de aniversario de Kid A y Amnesiac que llegará el próximo 5 de noviembre tanto en plataformas digitales como en formato físico con paquetes que incluyen viniles, casetes, CD’s y libros edición limitada.

Te dejamos por acá el nuevo video y recuerda que ya puedes pre-ordenar el álbum dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.