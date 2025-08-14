Radiohead estrena disco en directo de la era ‘Hail to the thief’

Radiohead nos regala un nuevo paso discográfico en directo: Hail to the thief live recordings 2003-2009, un compilado que refleja el modo en que la banda defendió en directo su sexto álbum registrado en estudio. El quinteto abre brecha esta vez con su versión de “There, there”, en vivo desde Buenos Aires.

Más allá de su parada en Argentina, Thom Yorke y sus colegas presentan en Hail to the thief live recordings 2003-2009 (a la venta en formato físico a partir del 31 de octubre en vinil color rojo) incluyendo temas ejecutados lo mismo en Londres y Ámsterdam que en Dublín. El álbum fue mezclado por Ben Baptie y masterizado por Matt Colton.

“Me sorprendió la energía que había detrás de nuestra forma de tocar”, ha dicho el mismo Yorke de aquel periodo. “Apenas nos reconocí, y eso me ayudó a encontrar el camino a seguir. Decidimos mezclar y publicar estas grabaciones en vivo (habría sido una locura guardarlas para nosotros). Ha sido un proceso muy catártico. Esperamos que las disfruten”.

