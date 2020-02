Hace apenas unos días tuvimos la triste noticia de que este año Radiohead planea estar lejos de la música. Sin embargo, mientras la banda está en un descanso, su guitarrista Ed O’Brien ha anunciado un disco como solista, titulado Earth.

Este proyecto, será lanzado bajo el sobrenombre de EOB. Previamente ya habíamos podido escuchar Brasil, la primera canción. Pero fue hasta el día de hoy, que a través de su cuenta de Twitter el guitarrista hizo el comunicado oficial de esta nueva etapa.

Según el tuit que compartió, que viene acompañado de un teaser, su álbum debut como solista llegará el próximo 17 de abril a través de Capitol Records. Este fue en su totalidad producido por Flood, excepto en la canción Olympik, la cual también contó con la participación de Catherine Marks.

De igual forma, el LP contará con la colaboración de su compañero de Radiohead Colin Greenwood, Adrian Utley de Portishead, Laura Marling, el baterista de Wilco Glenn Kotche, Omar Hakim, entre otros. A quienes el músico mandó un mensaje a través de sus redes sociales, agradeciéndoles el apoyo que le brindaron durante la realización del disco.

Here’s the album.. thank you for waiting .. it’s called Earth and it’s coming out on April 17 in time for Summer.. https://t.co/6aKK1PAM39 pic.twitter.com/2SlCKbPcra

