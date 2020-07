Después de tres meses, Radiohead dará fin a sus transmisiones semanales de conciertos pasados. Y han elegido su presentación de 1997 en el festival francés Eurockeennes para cerrar con broche de oro.

Esta serie que fue nombrada At Home With Radiohead, la iniciaron para darle a sus fans un poco de entretenimiento durante sus días de cuarentena. Y habían anunciado que esto duraría hasta que las restricciones de la situación actual se aliviarán o hasta que de plano se quedaran sin conciertos que transmitir.

Así que tras el anuncio del gobierno de Reino Unido de comenzar con la nueva normalidad, Radiohead decidió finalizar las transmisiones. La noticia la dieron ayer (1 julio) con un post a través de sus redes sociales en el que escribieron:

Muchas gracias por ver. El estimado gobierno del Reino Unido ha considerado que es hora de aliviar el aislamiento. Por supuesto, veremos cómo va eso. Nos vemos luego. O posiblemente antes.

El último concierto será transmitido el día de hoy a las 4:00 p.m. (hora Ciudad de México) a través de su canal de YouTube. Este será un set que tuvieron por allá de finales de los 90 en Francia.

A lo largo de estos meses también pudimos disfrutar de su presentación de 2006 en Bonnaroo, el Live At The Astoria de 1994, su show en Coachella como headliners en 2012, el Live From A Tent In Dublin, entre otros. Todos han sido tesoros sacados de su Radiohead Public Library y aún los puedes ver en este enlace.

Foto de portada vía Getty.