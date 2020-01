La utopía de la información en internet es de quien la construye, siguiendo esta lógica, Radiohead anunció la publicación de un archivo online con material ya conocido, inédito y rarezas de toda su carrera: Radiohead Public Library.

Anteriormente la banda había compartido todos sus álbumes via YouTube, ahora abrieron su propio canal público para que todos los fans tengan acceso a ellos en un mismo sitio.

El lanzamiento tiene como primicia su primer EP Drill de 1992, puesto por primera vez en streaming.

Este archivo no sólo contiene TODA la discografía del cuarteto británico (rarezas, EP’S, lados b, compilaciones, sesiones exclusivas de In Rainbows, The Kings of Limbs y A Moon Shaped Pool, etc), sino también fotografías, videoclips, videos de shows en vivo, ilustraciones, merchandising, entre otros materiales, libres para su descarga.

Para poder acceder a esta biblioteca tienes que “tramitar” tu credencial de socio con un código QR personal y descargarla, no tiene ningún costo, ni siquiera de data, pues en la página se aclara que ningún dato tuyo será conservado.

Como actividad de lanzamiento los miembros de la banda, Thom Yorke, Ed O’Brien, Philip Selway, Colin y Jonny Greenwood se turnaran por día del 20 al 24 de enero, para hacer una selección especial de material inédito, estas recomendaciones puedes seguirlas a través de la cuenta de Twitter de Radiohead. Hoy (20 de enero) comienza Colin Greenwood.

Entra y explora este archivo a través del sitio oficial.

Por último, la recomendación que la banda te hace para poder conocer y disfrutar de todo su material es: “No corras, esto es una biblioteca”. Creo que nunca quisimos pasar tanto tiempo en una.