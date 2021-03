Arlo Parks es una de las más grandes fans de Radiohead y esta vez lo demostró presentando un especial de la banda para la BBC Radio 6.

Durante el programa, que tuvo una hora de duración, la cantante y compositora estuvo compartiendo algunas de sus canciones favoritas de Thom Yorke y compañía, incluyendo “Nude” del álbum In Rainbows, “Sail To The Moon” y el bonus track de A Moon Shaped Pool, “Ill Wind”.

Y anunciando el lanzamiento de este especial, a través de redes sociales Arlo Parks comentó: “Cualquiera que me conoce sabe lo mucho que AMO A RADIOHEAD. Así que tiene sentido que el episodio 4 de mi residencia en la @bbc6music sea sobre ellos.”

“Hay un sentimiento tan distintivo de melancolía y emoción ardiente en su música. Espero que disfrutes de mi selección”, agregó junto con un imagen con el tracklist completo.

Esta no es la primera vez que Arlo muestra su gran amor por Radiohead, en junio ya también había compartido un especial cover de “Creep” como parte de la serie de covers que estuvo realizando a inicios de la pandemia.

Te dejamos a continuación su interpretación de “Creep”. Mientras que el especial de Radiohead presentado por Arlo Parks ya se encuentra disponible dando click aquí.

Fotos de portada vía Instagram Arlo Parks / Instagram Radiohead.