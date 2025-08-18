Racing Mount Pleasant: remanso y estruendo del folk más aventurero

No es sencilla la tarea de estar descubriendo propuestas interesantes una tras otra; en ocasiones la industria baja el ritmo, en otro momento es uno quien no está en el mood propicio, pero cuando se da el hallazgo la recompensa es grande… la música otorga plenitud…. una experiencia sensible y estética totalmente satisfactoria… pienso en ello mientras escucho el debut de Racing Mount Pleasant, una banda proveniente de Michigan.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

A través de un álbum epónimo nos ofrecen 13 canciones de un folk que se alimenta de una dosis de experimentación para colocarnos ante una obra de arte llena de sutileza y sensibilidad. Repetir sus piezas me lleva hasta la frase del compositor norteamericano Henry Cowell (1897-1965): “La música es mi arma. Creo en la música, en su espiritualidad, su exaltación, su nobleza estática, su humor, su poder para penetrar hasta la estrechez básica de todo ser humano”.

Y es que Racing Mount Pleasant es un disco para ser escuchado con atención… sin prisas ni urgencias… porque de entrada tiende un cerco de ser reposado y tranquilo… así comienza “Your New Place”, aunque sólo sea un gancho -una especie de trampa-, ya que no tardaran en llegar los subidones y la acometida de un estupendo saxofón.

Es así como se dan pasajes que nos remiten al jazz… en otro momento rozan el progresivo, para luego bajar hasta el alt country oscuro al estilo Lambchop o Wilco. Aquí todo es exquisitez que precede al estallido a lo largo de un álbum cuya narrativa parece remontarse a la reconstrucción tras el rompimiento de una relación -de distintos tipos-.

Incluso hay que decir que hasta antes de este trabajo, los de Michigan se hacían llamar Kingfisher… se han cambiado el nombre y uno de sus miembros se ha mudado a Chicago… todo en la vida es ajustarse a los cambios y al recomienzo, lo que les ha permitido componer una canción tan maravillosa como “Emily”, que condensa emoción con elegancia y talento interpretativo.

A un debut tan memorable bajo este apelativo, debemos de sumar la calidad e impacto del tema titular, así como “Call It Easy” -que va poco a poco de la lentitud a una intensidad casi coral-; ambas son muy buenas, pero hay que precisar que forman parte de un conjunto absolutamente cohesionado y brillante.

Racing Mount Pleasant es todo un hallazgo… una recompensa gratificante que nos recuerda todo lo grandiosa que es la música y la plenitud que trae consigo… será que aquí hay folk, hay rock… hay lo que sea, la música lo colma todo y es, en sí misma, una remanso.

