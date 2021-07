En ocasiones anteriores, Quentin Tarantino ha mostrado ser fiel amante del trabajo de Christopher Nolan, sin embargo, con su último filme, Tenet, parece haber quedado un poco confundido.

Por diversos factores Tenet se convirtió en una de las películas más esperadas y sonadas de Nolan. Y de hecho, su estreno, luego de varios retrasos, fue todo un éxito, siendo una de las cintas encargadas de la reapertura de salas de cine en todo el mundo.

Y aunque la crítica y el público le han dado una buena calificación, en una reciente entrevista con ReelBlend, Quentin Tarantino confesó no estar muy seguro sobre lo que piensa respecto al filme. “Creo que necesito verla de nuevo. [Risas] Creo que necesito verla de nuevo”, dijo el cineasta.

Pero bueno, esto no significa que de plano no sea de su agrado, ya que si nos remontamos a 2017, cuando Christopher Nolan estrenó Dunkirk, algo parecido sucedió; por esos días el director de Pulp fiction admitió que necesitó verla varias veces para darse cuenta del buen trabajo que el cineasta había hecho.

“Las primeras veces tuve una interesante experiencia con ella. La primera vez que la vi, no sé en qué estaba pensando la primera vez. Simplemente lidiaba con el espectáculo de todo. No podía lidiar con nada más que todo el espectáculo”, dijo Quentin Tarantino en aquel entonces.

Y agregó: “Me gustó la película, pero el espectáculo casi me adormece la experiencia. No creo que haya sentido nada emocional. Me asombró. Pero no sabía lo que me asombraba… No fue sino hasta la tercera vez que puede ver más allá del espectáculo y a la gente de la que trata la historia. Finalmente pude ver a través de los árboles”.

Así que ya sabemos que la historia entre Quentin Tarantino y el arte de Christopher Nolan es un poco extraña y podría ser que más adelante cambie su parecer sobre Tenet.

Foto de portada tomada del Facebook de Pulp fiction.