Quentin Tarantino está trabajando en adaptar su reciente cinta a una obra de teatro, ya que quiere darse un buen tiempo planeando la que será su película final como director.

Hay mucha expectativa en cuanto a la última película en la carrera de Tarantino como director, pero en lo que eso llega el cineasta está sacándole todo el provecho a su filme Once upon a time in hollywood; ya que incluso se reveló hace unas semanas que una novela sobre esta cinta saldría a la venta.

Durante una charla en el podcast Big picture el realizador soltó esta noticia, comentando que no tiene prisa en la creación de otro filme por el momento. “Lo crea o no, escribí una versión teatral de Once upon a time in hollywood“, comentó el creador durante la charla.

“Quería escribir una obra de teatro y cosas que no están en el libro… Quería que existiera como una obra de teatro. Y nuevamente, puedo explorar cosas que no están en la película. La obra trata de Italia “. Según Quentin, la trama abarcara lo siguiente: “Todo el segundo acto de la obra es el personaje de Leonardo DiCaprio y el personaje de Al Pacino cenando con el director de spaghetti western Sergio Corbucci y Nori Corbucci en su restaurante japonés favorito en Roma”.

Por último, Tarantino dijo que le gustaría dirigir esta obra: “Quiero decir, veremos qué pasa, pero mi plan es hacer este libro, acabo de hacer esto, luego termino el libro de cine, luego lo siguiente en la lista es comenzar a pensar en la obra … voy a pensar en mi última película por un tiempo. Estoy haciendo otras cosas ahora mismo”, finalizó.

Crédito foto de portada: Columbia pictures