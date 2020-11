El cineasta Quentin Tarantino acaba de firmar un trato para la publicación de dos nuevos libros, en los que se incluye una novela de su película Once Upon A Time In Hollywood (2019).

Según informó Deadline, dicho acuerdo con HarperCollins ha sido confirmado. Y junto con el lanzamiento de la novela del filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, también se planea lanzar un libro de no ficción titulado Cinema Speculation, el cual ha sido descrito como “una profunda inmersión en las películas de la década de 1970, una rica mezcla de ensayos, críticas, escritos personales y tentadores”.

Acerca de esto, en un comunicado, Quentin Tarantino comentó: “En los años setenta, las novelizaciones de películas fueron los primeros libros para adultos con los que crecí leyendo. Y hasta el día de hoy tengo una tremenda cantidad de afecto por el género.”

“Por eso, como aficionado a las novelas cinematográficas, me enorgullece anunciar que Once Upon A Time In Hollywood contribuyó a este subgénero de la literatura, a menudo marginado pero querido”, continuó. “También estoy encantando de seguir explorando a mis personajes y su mundo en un esfuerzo literario que puede (con suerte) sentarse junto a su contraparte cinematográfica.”

Mientras que por su parte, Noah Eaker de HarperCollins agregó: “Los talentos literarios de Quentin Tarantino han estado a la vista desde sus primeros guiones. Pero ver cuán hábilmente dota a sus personajes de vida en la página y cómo sorprende constantemente al lector, incluso al que se sabe la película de memoria, es ver a un maestro narrador probando una nueva forma y haciéndola suya.”

Hasta el momento no se ha dado una fecha específica sobre el lanzamiento de los libros de Quentin Tarantino, pero sí se confirmó que llegarán en 2021.