En lo que prepara la que posiblemente será su última película, Quentin Tarantino también trabajará en una nueva serie de televisión.

Actualmente el cineasta se encuentra promocionando su libro Cinema speculation y durante una presentación en Nueva York le reveló al documentalista de Am I black enough for you?, Elvis Mitchell, que tiene planeado lanzar una serie, de la cual las filmaciones comenzarán a principios de 2023.

Sin embargo, Quentin Tarantino no quiso dar más detalles respecto a la trama de este proyecto, tal y cómo lo manejó con casi todas sus producciones, desde Reservoir dogs de 1992 hasta Once upon a time in Hollywood de 2019. Así que tendremos que ser bastante pacientes para descubrir qué está tramando.

Esta no es la primera vez que Quentin Tarantino ingresa al territorio de la pantalla chica. En 2015 se asoció con Netflix para lanzar The hateful eight en episodios; además, en 2005 escribió y dirigió dos episodios de CSI y en 1995 uno de E.R.

Foto de portada vía Facebook Pulp Fiction.