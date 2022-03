Sad Saturno es uno de los proyectos que más me emocionan actualmente en la música independiente en México, letras profundas cantadas a gritos desgarradores, una instrumentación ensoñadora y bueno el proyecto tiene todo para triunfar. A primera escucha pensé en que así pudo haber sonado Austin Tv con un vocalista.

Sad Saturno estuvo en la más reciente Gira de Kasas de Kill Aniston como un show de apoyo y acaba de dar su primer Foro Indie Rocks! a lado de Marino Azul, dejando un mítico show a la posteridad. Esta semana Cheke de Sad Saturno nos comparte lo que escucha a diario:

Phoebe Bridgers – I know the end

La amo, vi un video en vivo de esta canción y el final me puso la piel chinita, desde ahí la metí a mi playlist de diario.

Nathaniel Rateliff – Still Trying

Me gusta mucho esta canción y algunas más de este disco, le creo mucho a este artista en sus letras y forma de interpretar, lo descubrí en un documental llamado Austin to Boston.

Teen Suicide – The Same Things Happening To Me All The Time, Even In My Dreams

Es una canción que escucho diario , me suena como a banda emo noventera en versión demo jaja o algo así, me gusta que la grabación no suena perfecta, no sé si fue a propósito, pero qué bien.

Worst Party Ever – trying soda (i know you so well)

Amo lo simple que es y también la grabación home made.

Dads – But

Esta es mi canción favorita de esta banda, fue mi canción #01 en Spotify el año pasado jaja y aun la tengo en mis playlist. Creo que me recuerda cosas.

Nick Cave & The Bad Seeds – Into My Arms

Esta canción me da vida jaja, cuando me siento muy abajo la escucho, o sea casi diario, No es una canción como que te ponga feliz, pero de alguna forma me reconforta.

Descubre #QuéSuena en los parlantes de:

Andrés Canalla – Prismatic Shapes – LNG/SHT – Pehuenche – Charly Gynn – Los Aptos – Borchi – Ximbo –Alan Zuko – Pahua – Rata de Austin Tv – Genis de Alavedra – Belafonte Sensacional