Regresamos, está vivo el #QuéSuena está vivo, mañana los Prismatic Shapes presentan su más reciente sencillo en el Real Under, así que de calentamiento le pedí al bajista Ricci Macciavelo sus recomendaciones:

Así que aquí va lo que suena en los audífonos del bajista de Pirsmatic Shapes previo a este importante show:

1.- Love is temporary – Forever Grey

Forever Grey es una banda de Coldwave / Darkwave de Michigan USA, una banda con matices minimalistas que le dan la melancolía justa en cada acto, Love is Temporary es un tema del disco Alabaster Chamber (2016), tema que te lleva a los más recónditos espacios de la melancolía poética hacia el amor y la muerte.

2.-Wait for nothing – The Frozen Autumn

Este tema del dúo proveniente de Turín, Italia publica en 1995 su disco Pale Awakening el cual incluye ” Wait for nothing” con sus voces atmosféricas y melancólicas muy al estilo de los 80s, un disco que proyecta una nueva mirada al gothic/wave a mediados de los 90s. Un tema que te hace querer bailar hasta el amanecer.

3.-This Grotesque Dance – Bragolin

Bragolin es un proyecto holandés de post-punk / dark wave de Edwin van der Velde. La música contiene influencias de varias décadas con guitarras barítono de los 80, sintetizadores y baterías, órganos de los 60 y 70 y guitarras shoegaze de los 90. Las letras están inspiradas en películas post-apocalípticas y de terror.

4.-Second Front – And One

No todo en And One es Military Fashion Show.

En 1991 publicaron su primer disco Anguish con 14 tracks uno de ellos es ” Second Front ” tema con amalgamas de EBM/Industrial como la mayoría de toda su discografía, con la cual despegan su trayectoria consolidandose como uno de los mejores grupos de EBM de la década de los 90s. Second Front es un tema que invitó a todos le pongan play para que descubran los inicios de And One.

5.-Nocturne – Paralized Age

La música de Paralyzed Age claramente tiene influencias del post-punk y la era de la nueva ola. Marcado por este estilo, influenciado por muchos otros géneros, como el folk y el synthpop, Paralyzed Age busca su propio camino hacia la onda gótica moderna, un sonido de carácter morboso y melancólico, Nocturne es un gran ejemplo de ello.

6.-Pauksciu Pienas – Gris Futuro

Gris Futuro surgió este año, un dúo formado por Muk y Equinoxious, ambos conocidos ya varios años en sus ámbitos musicales por su trabajo, Pauksciu Pienas su sencillo es una expresión de ello un synth pop ligero y elegante creado con sonidos analógicos, que va del afecto que uno siente por su ser querido – jugando entre pájaros y su lenguaje del amor – los sonidos que emiten y la dulzura de una golosina de los países Post-Sovieticos que traducido significa “Leche de pájaros”.

