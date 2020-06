Hablar de Diana Rodríguez, de Criteria Entertainment, es mencionar a una de las representantes latinas más sobresalientes del sector musical de Los Ángeles y, quizás, de Estados Unidos. Luego de un par de desencuentros, temblores, cortes de luz, tormentas y otros detalles, pudimos lograr darnos cita vía Zoom.

Donald Trump, Live Nation, Black Lives Matter, la reapertura post pandémica, el regreso de los shows, los contenidos gratis (y pagos) en internet, ¿Qué hacer con los lanzamientos? y hasta los Aliens. Todo esto fue parte de una interesante charla para poder darnos una idea de la actualidad angelina

¿Será que la maldición de la pandemia se está empezando a mover de forma tardía hacia Los Ángeles?

Creo que tuvimos un par de aceleradores. Sin ponerlos por orden de importancia el primero fue el tema de las protestas, el Memorial Day (Día de los caídos) y el verano, que combinado con el fin de semana largo hizo que mucha gente se fuera a la playa. El incremento de la curva en Florida y California tuvo que ver un poco con esto. Las protestas es algo que apoyo (un cambio social) y un movimiento súper importante pero seguro algo tuvo que ver con el brote. Y del otro lado, al habilitar las playas mucha gente salió de manera muy informal. Especulando, también podría decirte que está habiendo más exámenes de COVID-19, y eso hace ver que el número de contagios crece más. Hay mucha incertidumbre pero puedo decirte que Los Ángeles ha sido muy cuidadosa y ha generado muchos mecanismos de prevención. Y ahora con las fases están intentando controlar la curva y darle contención al contagio.

¿Qué opines sobre el movimiento BLACK LIVES MATTER? ¿Llega en buen momento?

Creo que es un llamado de atención que hace mucho tiempo debía suceder. Pero no hay un buen o mal momento. Lo más difícil fue la combinación de las protestas con la violencia, que no tenía tanto que ver. Hubo algunos anarquistas o gente que aprovechó el momento para hacer sus travesuras. Pero el movimiento es muy importante. Espero que sea el inicio de muchas reformas para este país en cuanto a igualdad, paridad, brutalidad policíaca y muchas otras cosas, tan necesarias para esta sociedad.

¿Como latina te sientes discriminada en Estados Unidos?

Yo llegué a Estados Unidos a los 9 años entonces tal vez fue mucho más fácil hacer el blending desde chiquita. Cuando llegué a Stanford era la única latina en el colegio. En esos momento estaba de moda la película Romancing the Stone, por lo que todos me preguntaban si Bogotá era un sitio narco amazónico. Para mi ser latina ha sido menos difícil que ser mujer en la industria. Esa fue la parte dura. Pero aquí, como en muchos sitios, aún existe mucha discriminación.

Acaba de pasar LAMC donde dieron un gran espacio a las chicas ¿Cómo estuvo eso?

Fantástico. Felicitaciones a Tomas Cookman y a su equipo porque llevar una conferencia de esa magnitud al plano digital no es fácil. Se armaron un line up impresionante con artistas y panelistas de lujo. Fue un gran acierto muy grande contratar a José Tillán para apoyarlos en esa programación. Él ha sido la cabeza de MTV Latinoamérica y, junto a su compañía de producción, ha sido el telecast de los Grammys, Premios Juventud y tiene mucha experiencia en eventos. LAMC puso la vara de donde se puede llegar con una conferencia digital. Hubo muy buena interacción y unos 10,000 inscriptos. Todos los nominados fueron personas súper destacadas en lo que hacen. Fue lindo porque, si bien no trabajas para que te entreguen premios, es bueno tener un reconocimiento por lo que haces.

¿Cómo es la situación política en Estados Unidos, y en California, en este momento?

Hay muchas cosas. Siempre hablamos de Estados Unidos como un país cosmopolita, de libertades y tolerancia. Pero cuando se habla de eso se resume a la costa Este y Oeste del país o quizás solo ciertas ciudades. Realmente el grueso del país está en los estados centrales, que son los más republicanos. Es un momento complicado porque hay mucha polarización. Hay muchas cosas estallando: el tema de la paridad e igualdad, el Black Lives Matter y la brutalidad de la policía, el tema migratorio y el DACA. Este año hay elecciones y esperemos que la gente se levante de la silla y vaya a votar por un futuro mejor, porque este noviembre será muy importante para Estados Unidos. El presidente ha suspendido las peticiones de visas de trabajo y de residencia. Hay muchas cosas que son importantes para el país, la economía y el tejido social.

¿Vez a Donald Trump reelecto?

No. Quisiera que hubiera un despertar de la gente y que salga a votar. El país entiende lo que podría pasar si existe una reelección. Esto es un llamado para que los votantes tomen acción.

¿Cómo afectarán estas suspensiones de visas a la escena hispanoparlante que va a tocar a USA?

Todo el mercado de la música está súper golpeado. La parte del en vivo, para lo que vienen casi todos los artistas, se reanudará en 2021. Y esa suspensión de visas hará que el mercado hispanoparlante se vuelva más local o reducido por un tiempo a los que ya tienen una visa vigente. Pero si en noviembre las elecciones plantean un cambio puede haber un cambio para enero del año que viene.

Tembló en México, LA también es sísmico, estamos con la pandemia. ¿Cuánto falta para el apocalipsis?

Nosotros también tenemos las protestas, luego los riots, los abejorros de la muerte, y el pentágono aceptó que existen los UFO’s. (risas)

Van avisando… Sin ponerme sobrenatural: ¿Por qué crees que está pasando todo esto? ¿Es casualidad? ¿Es señal de algo que viene? ¿Qué opinas?

No se. Es como la tormenta perfecta. Sería difícil contestar, pero hay una cantidad de cosas que están pasando en un período de tiempo muy corto que han hecho que estallen. Y más de uno está aprovechando para pasar su agenda de una vacuna o poner chip a los celulares. Creo que la pandemia tendrá dos puntos de final. Uno cuando todos decidamos echar para adelante para evitar que la economía siga cayendo. Y el segundo cuando llegue la vacuna. Pero hay tanta incertidumbre que caemos en una polarización con las idas y vueltas de la información alrededor del coronavirus.

¿Cuéntale un poco a la gente acerca de tus actividades?

Mi especialidad siempre ha sido el desarrollo artístico y marketing. He tenido la gran fortuna de trabajar en casi todos los sellos disqueros desde Phillips División Latina, Polygram, Universal, EMI y Capitol Latin, entre otros, y hace 9 años creé Criteria Entertainment, donde puedes encontrar un menú dependiendo de tus necesidades ya seas sello, artista, marca o editorial. Hacemos consultoría, marketing o promoción digital. Tenemos base en CDMX, Bogotá y Los Ángeles. Estos territorios generaron lo que llamo mi Triángulo de las Bermudas para el desarrollo artístico. Hace 5 años comencé a hacer management, con Diamante Eléctrico, y ahora estoy más enfocada a ese lado aunque la compañía sigue teniendo todos sus servicios y el equipo sigue atendiendo la otra división.

¿Cómo te está afectando económicamente la pandemia a tu compañía?

Durísimo. Imagínate. Trabajo con artistas que giran bastante, entre ellos Francisca Valenzuela. Teníamos entre 15 y 20 fechas en México que quedaron en el aire. Flor de Toloache hace entre 100 y 120 shows al año y 80 ya se debieron posponer para 2021. Teníamos 3 tour por Europa y luego Estados Unidos. Toda la gira de Robi Draco quedó pospuesta para 2021. Estaba invitado a cantar en la gira tributo de Soda Stereo. Solo alcanzó a cantar en Colombia. Hay que reagendar e implica una gran pérdida para el promotor y el artista. Está difícil. Aunque intentes suplir con los conciertos digitales, no es lo mismo.

¿Desde tu expertise, crees que este es un buen momento para lanzar material de los artistas?

Depende del artista y lo que lances. Por ejemplo, el lanzamiento de Mad Love de Robbie Draco, si bien era un reissue, todos sus fans van a querer tener el vinilo, así que lo hicimos. Pero para los artistas en desarrollo, movimos todos los lanzamientos ya que pensábamos que la gente se iba a volcar más sobre las noticias de actualidad. Luego seguimos monitoreando las tendencias del streaming y lo más escuchado era la música para niños seguido de música clásica y después el catálogo. Ya más adelante los demás géneros volvieron a recuperarse hasta normalizarse. Y también todo mundo está en live generando contenidos por lo que debimos aprender a navegar ese terreno adaptándolo a cada uno de los artistas de nuestro roster.

¿Te parece bien que los artistas estén tocando gratis en internet?

Todo necesita un balance y tiene que ver con conocer a tu audiencia, mercado y porque lo estás haciendo. Personalmente no soy fan de que se presenten por más de 20 minutos porque luego de eso el público pierde el interés. Mejor dejar al público con ganas de más. Gratis o no gratis, hay que evitar hacerlo cada 3 días. Como el piloto de F1, debes saber cuando acelerar y cuando frenar antes de la curva. Hay formas muy creativas de hacerlo. También debes saber cual es la red social para ti. Todo mundo está en Tik Tok en este momento, pero no es para todos.

¿Qué ideas y medidas creativas han tomado desde Criteria frente a la pandemia sanitaria y económica?

Hemos generado la cuenta Patreon (www.patreon.com) de varios de nuestros artistas para ofrecer contenidos pagos. Hemos creado contenidos para podcasts y streamings para marcas. No todo es para todos los artistas. Lo más importante es entender quien eres, a quien le estás comunicando, cuales son tus valores y por que lo estás haciendo.

Cuéntame más de Patreon…

Es una plataforma por suscripción. La gente paga desde 1 dólar hasta lo que quieras por acceder a tus contenidos. Hay casos de éxito como Amanda Palmer, que se dio a conocer por una fondeadora. Ella está cobrando unos 17,000 dólares al mes por sus contenidos. Es una buena solución de patrocinio o apoyo para un artista.

¿Para que artistas lo recomiendas?

Para artistas que tienen un público cautivo y con mucho engagement. Gente que está conversando permanentemente con su público. Por ejemplo, el podcast de Ruidosa, aunque no lo creamos nosotros, ha quedado muy bonito, y es uno de los mejores podcast de opinión en este momento. Lo hace Francisca Valenzuela, que trabaja con nosotros, y tiene un punto de vista activista, femenino, de liderazgo; muy interesante.

Cambiando de tema me gustaría hablar de Live Nation y el comunicado que enviaron hace poco acerca de las condiciones de contratación de los artistas. ¿Qué opinas de los cambios que plantean?

Son amigos, los quiero mucho, y tristemente creo que muchos de mis artistas van a quedar afectados porque están en desarrollo y es a quienes más duro les va a pegar. Se que hay una reducción en porcentajes de garantías y eso va a pegar en los flujos de dinero para el artista. ¿Cómo van a poder amortizar esos gastos? Vamos a tener que ser muy recursivos para ver como solventar eso. Están en su derecho porque esto es un negocio. El planteamiento parece duro, pero están viendo como cuidar su casa.

¿Crees que muchos artistas comenzarán a trabajar con otras compañías?

Depende. Hay muchas fichas en juego. Una será la negociación total, oferta y cantidad de shows. Otra será las garantías de promoción y marketing. Y otra será las propuestas que haga la competencia.

¿Crees que este cambio de condiciones generará un efecto contagio o ayudará a crecer a otras compañías?

Creo que crecerán otras compañías porque esto va a nivelar un poco el campo de juego. Seguirá siendo un mercado con mucha competencia lo cual es bueno para crecer. Live Nation negociará donde tenga que hacerlo, no son tontos. Y los otros darán un plus al artista cuando puedan para que se cruce con ellos.

Da la sensación de que en Estados Unidos quieren forzar la máquina de la economía a funcionar sin importar tanto si pasó o no la pandemia. ¿Qué opinas?

La pandemia termina con dos acciones. 1) el día que decidimos dar vuelta de página y echar para adelante. Y 2) cuando aparezca la vacuna o cura del COVID-19. El país está en un momento difícil, con una economía en recesión, muchas quejas y 3 meses encerrados.

Y hay elecciones este año…

Si. Muchas cosas están sucediendo. Casi todos los estados ya están abriendo. Del otro lado hay que ver si la gente querrá salir. Hace poco fui a un restaurante, y las medidas de seguridad y sanidad del lugar eran muy restrictivas. Como experiencia no podría decir que es algo que repetiría en los próximos meses. Mucha gente no planea salir de aquí a enero 2021. Y eso nos lleva a pensar en varios factores para la música. Primero, que tan rentable será hacer un show con tanta restricción y el público que no quiere salir, y segundo, que tan buena pueda ser la experiencia en función a las restricciones. Por el momento son puras especulaciones.

¿Debes apostar todo tu dinero. En que fecha regresan los shows al 100% en Los Ángeles?

Último trimestre de 2021.

La más pesimista de esta columna al día de hoy. (risas). Aunque eres la última entrevista y nos muestra como esto ha va cambiando día a día.

Yo creo que al fin y al cabo todo es especulación. Si en diciembre Coachella sale a la venta para abril, todos se reactivarán para abril. Algo así será.

Para cerrar mi visita virtual a Los Ángeles me gustaría despedirme con Bad Religion y su 21st century digital boy que aborda los problemas de esta modernidad que nos aqueja a diario.