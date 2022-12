Downloading a New Operating System es el álbum debut de los hermanos Yehan (Y) y Zadi (Z), un dúo proveniente de Inglaterra que promete ser uno de los proyectos a seguir en 2023. Electrónica conceptual que hace mover los pies mientras reflexionas sobre las posibilidades de un mundo mejor. Cruzando el atlántico a través de las pantallas, platicamos con ellos sobre su primer paso en su carrera musical.

TXT:: Jacobo Vázquez

Se dice que el primer disco llega rápido y fácil, ¿fue su caso?

Y. No para nosotros. Grabar un disco es un proceso intenso de principio a fin, aunque tengas canciones tienes que trabajar mucho en el estudio para conseguir el resultado que quieres. Seguramente habrá a quienes este proceso les resulte más fácil, nosotros trabajamos mucho para estar satisfechos.

El título me sugiere que algo debe cambiar en el mundo en el que estamos viviendo ¿qué les gustaría cambiar del presente musicalmente hablando?

Z. En lo personal, me gustaría cambiar lo que estamos haciendo con la conectividad, me parece que estamos desaprovechando las ventajas que nos permiten las condiciones actuales de comunicación.

Y. Downloading a New Operating System es un manual donde proponemos un cambio interno, porque si pretendemos cambiar nuestro entorno, tomando en cuenta lo exterior, el resultado no creo que sea muy positivo; debe haber un cambio interno para que haya una transformación verdadera. Cambiar lo externo desde lo interno, esta es la filosofía de nuestro álbum. Musicalmente hablando, nos gustaría que la gente escuchara nuestro disco de principio a fin; la intención es que la gente lo escuche como una obra completa. Nos gustaría cambiar el rango de atención de la gente. Buscamos calidad más que cantidad.

Se nota la intención del conceptual del álbum, incluyen tres interludios

Y. Así es, nuestra intención era darle un sentido narrativo a las canciones, y los interludios funcionan como una guía para ir transitando por los diferentes momentos que tiene el disco, nos gusta esa sensación cinemática. Cada uno de los sonidos fueron escogidos meticulosamente para crear la atmósfera que queríamos transmitir.

La música electrónica ha estado siempre relacionada con el futuro ¿a qué creen que se deba esto?

Y. La música electrónica apareció mucho tiempo antes de lo que muchos imaginan. En los años 60 se utilizó mucho para musicalizar series de ciencia ficción, ya sabes, esos sonidos del espacio exterior, por eso muchas personas la relacionan con el futuro. Me da la impresión de que todavía estamos atados a ese concepto. Sin embargo, la evolución de la música electrónica la ha llevado a crear programas para que las computadoras recreen instrumentos convencionales a través de samples. Parece que la historia se ha invertido: la electrónica trata de recrear lo convencional.

Ahora que lo mencionas, el disco tiene una vibra electrónica, pero en su canción “Ten years” el sonido va hacia otra dirección ¿qué quisieron expresar con ese tema?

Y. Es correcto. En “Ten years” cambiamos el mood del disco hacia algo más orgánico, o más clásico si lo quieres ver de esa forma. Tratamos de expresar un sentido de nostalgia, que para nosotros es un sentimiento muy intenso, por esa razón llevamos la producción hacia un lugar donde pudiéramos recrear sónicamente esa sensación.

He visto algunos videos de ustedes en directo, su nivel es impresionante, ¡tocan y cantan muy bien!, ¿cuál es su formación musical?

Z. Venimos de una familia donde hay música y músicos en todas partes, así que para nosotros tocar llegó de una manera muy natural. Desde pequeños hemos tocado tanto de forma individual como en pareja. Creo que lo más importante es que nunca lo vimos como una imposición, más bien como algo donde siempre nos hemos divertido mucho.

¿El talento se hereda o es algo que tienes que desarrollar?

Z. Creo que son ambas cosas

Y. Nuestros padres nos dieron las bases para que nosotros pudiéramos explorar nuestro instinto musical. Además siempre recibimos palabras de aliento y apoyo de su parte, eso es algo que debemos agradecer. Existen muchos músicos que no tuvieron esa situación, tuvieron que luchar en contra de las opiniones de su padres, sobre todo aquellos que quisieron ser músicos profesionales. Esto no quiere decir que no tuviéramos que enfrentar diferentes adversidades y retos; sólo que si tienes el apoyo de tus padres el camino es menos difícil.

Leí que una de sus influencias es Sade ¿qué les gusta de ella?

Z. Yo mencioné esa influencia. Para mí es una estupenda cantante con una gran voz. Algo que me llama mucho la atención es su técnica al cantar; logra ese estilo que parece tan natural y sin esfuerzo, pero que tiene la habilidad de transmitir muchas emociones. No he tenido la oportunidad de verla en vivo, me encantaría.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener a tu hermano en tu banda?

Y. Es todo un reto porque tienes que lidiar con cuestiones cotidianas que pueden provocar cierta tensión en el momento de hacer música. Sin embargo, cuando logras la sinergia al momento de componer existe una confianza y complicidad únicas.

Z. En nuestro caso creo que hay una admiración mutua como individuos, y eso nos ayuda a crear la música que queremos hacer. Cuando llegamos a ese punto de compenetración es algo muy hermoso.

¿Cuáles son los planes para 2023?

Y. Estaremos de gira y seguramente iremos en México. Nos emociona conocer nuevos lugares y nuevas personas. Nos veremos muy pronto.