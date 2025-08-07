Pyogenesis: “¿Qué hace un sello discográfico, de verdad se necesita?”

En 1995 existía lo que en las entrevistas las bandas comúnmente llaman “un club”, un antro para acabar pronto que se llamaba Andy Bridges. Estaba en la zona de Echegaray y aunque era más bien un antrillo fresa (Andy era el alter ego de un Andrés Puentes, exesposo de Tatiana, la reina de los niños), recibió a algunas bandas de metal como Samael, Obituary, Morgoth, Cannibal Corpse y Pyogenesis. “La primera vez que estuvimos en México fue en abril del 95 (en el Andy Bridges). Habíamos escuchado que los fans latinoamericanos eran muy efusivos pero eso fue una locura. Había un balcón y de ahí saltaban hacia el público. Tocamos temprano, a las 6 p. m. o algo así, y no entendí por qué, las entradas estaban agotadas, un concierto increíble”. La anécdota es de Flo V. Schwarz, guitarrista y cantante.

Pyogenesis viene a México por segunda ocasión. Hoy tiene 30 años de experiencia y ocho discos larga duración bajo el brazo que los han llevado desde el doom/death hasta el gótico y alternativo. Candelabrum Metal Fest, hemos establecido en reiteradas ocasiones, es un festival de nicho y con personalidad propia. No es un monstruo de 50 mil personas pero al final del día es un festival, eso implica que en términos generales tiene sus encantos y tal vez algunos retos. Flo no se preocupa, le gusta la idea. “Hay muchas bandas tocando que conozco y que conocí personalmente, y bandas que sigo desde hace 35 años. Obituary es una de ellas, o Covenant. He estado trabajando en Nuclear Blast y Nagash (cantante de Covenant) y yo hemos hecho cosas juntos. Incluso hice los gráficos del álbum Plexus solaris (1998)”.

Ya que menciona el concepto de los sellos discográficos, esas entidades malignas (en el metal no tanto, hasta eso), ¿cuál es la diferencia entre tener uno o no? Y la pregunta con él concretamente tiene una arista extra porque además de tocar, es dueño de Hamburg Records, maneja una agencia de management y de mercancía. “¿Qué hace básicamente un sello discográfico? Están ahí para la distribución, pero desde Spotify, ¿de verdad lo necesitas? Es decir, puedes hacerlo tú mismo, poner tu banda en Spotify, y luego es marketing. Antes, cuando firmabas con un sello grande, conseguías visibilidad, que los fans te escucharan sin que realmente supieran quién eras. Estar en esa situación fue muy bueno para nosotros, nos ayudó. Lo malo es que estos sellos ya no hacen el trabajo que antes”.

Tuve mucha suerte de haber fundado mi compañía Hamburg Records en 2002. Vivía de la música que ganaba con Pyogenesis, pero pensaba en algo más. No me gusta tanto salir de gira ni componer grandes álbumes. No me imaginaba que los álbumes serían irrelevantes en 20 años. Ahora solo es streaming, pero no quería vivir de grabar, componer, publicar álbumes y salir de gira, porque ¿y si me enfermo? ¿Qué pasa entonces? Así que fundé Hamburg Records y tuve mucha suerte de que fuera una decisión muy inteligente para mí y mi vida. Y soy financieramente independiente de Pyogenesis. La banda genera buen dinero, alcanza para mis gastos, pero no quiero vivir de eso. Hamburg Records es mi principal fuente de ingresos”.

El concierto de Pyogenesis en el Candelabrum se anuncia como un set exclusivo vieja escuela. ¿Qué planean tocar en México? “Nos preguntaron si queríamos hacer un concierto clásico, y me gusta la idea. De vez en cuando, tocamos Ignis creatio (EP, Osmose Productions, 1992) nuestro primer disco, como si fuéramos nuestra propia banda abridora. A veces andamos de gira y algunas noches la primera banda que sale al escenario somos nosotros mismos tocando el Ignis creatio. Luego llegaba la banda invitada y cuando terminaban ya salíamos nosotros como Pyogenesis con todo nuestro repertorio, divertidísimo. A la gente le encanta”. Por cierto, sin entrar en muchos detalles, también confirmó que ya hay un disco completo grabado al que solo falta pasarlo por el proceso de mezcla.

Flo, el chico metalero, comenzó sus andares en este mundo con Iron Maiden y Helloween. “Quizás porque son rápidos y melódicos. En los 80, esas bandas tenían muy buena vibra y portadas increíbles. Recuerdo estar sentado en mi cama con la portada de Somewhere in time de Maiden en mis manos, observando cada detalle con los auriculares puestos, leyendo la letra. Era una especie de magia, y lo disfruté muchísimo. Empecé a escuchar Bad Religion (Pyogenesis tiene sus toques punk en varios momentos de su carrera) desde muy temprano, que también es melódico. Me gustaba The Cure. Y creo que cuando escuchas Ignis creatio, considerado por muchos como el primer disco de metal gótico en Europa continental, puedes encontrar algo de Bad Religion, guiños a The Cure y, claro, hay algo de Iron Maiden y Helloween“.

Flo es una de esas personas que no se amarga con sus errores, al contrario, aprende de ellos y ayuda a otros a no cometerlos. Lo hace mucho con Hamburg Records. “Cometí muchos errores en los 90. Ahora trabajamos con muchas bandas jóvenes que necesitan ayuda. Y también con bandas conocidas en México como Lord of the Lost y Lacrimosa. Pyogenesis viene a Candelabrum con ese pedigree de estar en la discusión como pionera del metal gótico, por lo menos en Alemania, lo cual no es poca cosa.

