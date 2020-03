PVRIS estrena 'Dead Weight' y anuncia nuevo álbum.

PVRIS acaba de publicar una nueva canción con video oficial. El tema se llama Dead Weight y no llega sólo, también trae el anuncio del tercer álbum de la banda de Massachusetts.

La primicia de Dead Weights la tuvo el show de Annie Mac en la BBC Radio. Luego de esto, la canción se estrenó en plataformas de streaming y posteriormente su video oficial.

En este vemos a Lynn Gun, vocalista de PVRIS, janguear con muchos extraños amigos en un viejo automóvil. La fiesta, el glitter y el neón nos ambientan en un escenario relajado y surrealista, uno al que todos quisiéramos huir cuando las cosas pesan demasiado sobre los hombros. “Tan enferma de darte tanto, dejando mi alma de lado”, canta Gun en una estrofa. Según ella este es:

Es sobre ser una persona complaciente, que sostiene a otros sin pedir nada de regreso. Muy a menudo la gente se suele aprovechar de eso si no se ponen límites. La canción trata sobre eso, de tomar esta naturaleza cuidadora y convertirla en un super poder.

Acá te dejamos el video, fue dirigido por Lorenzo Diego Carrera, quien también se encargó de la edición. Su producción estuvo a cargo de YHELLOW, quienes también hicieron los videos para Hallucinations y Old Wounds.

En 2019, PVRIS editó el EP Hallucinations, antes de eso su último material de estudio fue All We Know Of Heaven, All We Need Of Hell de 2017. Hasta ahora la banda sólo había estado tocando y acompañando a Hasley en sus últimos conciertos.

Pero PVRIS ya ha dejado el letargo atrás y están por lanzar una nueva placa que se llamará Use Me, estará disponible el próximo 1 de mayo vía Reprise y Warner Records. Luego de este estreno PVRIS comenzará su gira de primavera inicia el 8 de mayo próximo por varias ciudades de Estados Unidos.

Esta será la portada del nuevo álbum y el tracklist. Ve agendando esta fecha porque se viene un increíble disco.

Tracklist:

‘Gimme A Minute’

‘Dead Weight’

‘Stay Gold’

‘Good To Be Alive’

‘Death Of Me’

‘Hallucinations’

‘Old Wounds’

‘Loveless’

‘January Rain’

‘Use Me’

‘Wish You Well’