Revista Marvin

Enlaces rápidos

Agenda

Putilatex en México

/
Agenda
320,117
Putilatex en México

La banda de electroclash aterriza en Ciudad de México para presentarse en el Foro Bizarro a lado de Dr Vampiro y Noir Sheel.

La banda Putilatex es de origen Manchego, formados en los dosmiles por Francisco Javier Núñez (a.k.a. Latex) y Gema Peñarrubia (a.k.a. Puti). La formación se dio a conocer en sus inicios como dúo electroclash.

Putilatex inició un proceso musical, pasando del electroclash primigenio hacia un estilo más ecléctico donde tiene cabida -junto a su background electrónico- influencias diversas provenientes del pop, rock, punk, metal o incluso de la música industrial. Poco a poco se fue pasando de las pequeñas salas y de los conciertos-performance, festivales y locales de mediano y gran aforo, del dúo desenfadado y sin pretensiones al grupo sin fisuras.

La banda suma seguidores acérrimos, fans incondicionales y seguidores de muy diversos a base del boca a boca, de las redes sociales y de sus apariciones en directo.

Putilatex, Dr Vampiro y Noir Sheel se presentan el próximo viernes 5 a las 20:00 hrs en Foro Bizarro, Av. Yucatán 10, Roma, CDMX.

PutiLatex
Putilatex 585x526 1
Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

    Relacionadas

    Café Marvin gozando sobras originales con KU$HI

    Café Marvin gozando sobras originales con KU$HI

    Staff

     Inteligencia Artesanal de Sergio Arau en Casa Milán

     Inteligencia Artesanal de Sergio Arau en Casa Milán

    Oscar G. Hernández

    Café Marvin desconchando salvaciones con Benzii

    Café Marvin desconchando salvaciones con Benzii

    Staff

    Bálsamos para lo Intangible en el CENART

    Bálsamos para lo Intangible en el CENART

    Oscar G. Hernández

    agalloch-don-anderson-entrevista-candelabrum-2025

    Agalloch: “Es importante generar una relación espiritual con los fans”

    Luis Jasso

    Auditorio BB