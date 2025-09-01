Putilatex en México

La banda Putilatex es de origen Manchego, formados en los dosmiles por Francisco Javier Núñez (a.k.a. Latex) y Gema Peñarrubia (a.k.a. Puti). La formación se dio a conocer en sus inicios como dúo electroclash.

Putilatex inició un proceso musical, pasando del electroclash primigenio hacia un estilo más ecléctico donde tiene cabida -junto a su background electrónico- influencias diversas provenientes del pop, rock, punk, metal o incluso de la música industrial. Poco a poco se fue pasando de las pequeñas salas y de los conciertos-performance, festivales y locales de mediano y gran aforo, del dúo desenfadado y sin pretensiones al grupo sin fisuras.

La banda suma seguidores acérrimos, fans incondicionales y seguidores de muy diversos a base del boca a boca, de las redes sociales y de sus apariciones en directo.

Putilatex, Dr Vampiro y Noir Sheel se presentan el próximo viernes 5 a las 20:00 hrs en Foro Bizarro, Av. Yucatán 10, Roma, CDMX.